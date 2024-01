I bambini vanno a lezione di rap 

Visto il successo ottenuto qualche settimana fa con il rap “Tzacca Su Rap” che ha visto partecipi una ventina di bambini a Guspini, si fa il bis. Agrobass Mulino Garau e l’etichetta sarda nootempo.net vogliono proporre a tutti i bambini e bambine un laboratorio che insegnerà la cultura hip hop, la sua storia, e i suoi protagonisti, per un doposcuola a ritmo di musica. A condurlo, con partenza il 7 febbraio sarà il pioniere del rap sardo Alessandro Sanna, in arte Quilo dei Sa Razza, la prima band ad aver inciso rap su disco in lingua sarda.

I piccoli partecipanti saranno stimolati a giocare con le parole e con le rime. L’obiettivo è quello di scrivere insieme una canzone rap che potrà essere incisa su un Cd. «Questa attività si pone l’obiettivo di far crescere nei bambini la cultura della musica, la coesione sociale, lo sviluppo della creatività positiva e la condivisione, oltre che essere un modo originale per diffondere la lingua sarda«, comunicano gli organizzatori.

Durante le attività i piccoli partecipanti daranno voce alla loro vena creativa, dovranno colorare, scrivere, esercitarsi con le parole. Il necessario? Tanto impegno, passione e voglia di divertirsi. Tutte le informazioni su date e modalità ed iscrizioni, attraverso la mail mulinogarau@gmail.com. Il laboratorio è riservato a un massimo di 25 partecipanti. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA