I bambini tornano nel parco San Vincenzo 

I bambini di Gonnosfanadiga posso riprendere a giocare nel parco pubblico. L’area attrezzata e nuovamente disponibile. Il Comune, insieme alla cooperativa San Vincenzo, sta cercando di ridare lustro al parchetto abbandonato. «Abbiamo preso in gestione il parchetto San Vincenzo e lo stiamo preparando. Abbiamo sfalciato l'erba, stiamo riparando i giochi», spiega il sindaco Andrea Floris. Il primo cittadino racconta che c’è una grande collaborazione anche da parte dei cittadini. «Un vicino sta sistemando il muro di cinta che era crollato a causa delle radici di una pianta. Voglio ringraziarlo per la prontezza con la quale sta effettuando le operazioni e risolvendo il problema». Sulla conclusione dei lavori il sindaco per il momento non indica una data precisa: «Speriamo di riuscire ad aprirlo quanto prima e di rendere così alla cittadinanza e soprattutto ai bambini la fruizione di quegli spazi verdi. In questo modo i ragazzi potranno giocare in sicurezza in un ambiente protetto. Un ringraziamento alla San Vincenzo e a Maria Teresa Passeri per la loro disponibilità nel concedere al Comune la disponibilità del bene. In questo modo non è più uno spazio abbandonato ma una perla al centro del paese». (jo. ce.)

RIPRODUZIONE RISERVATA