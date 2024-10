«I bambini sono i migliori clienti» 

L’avvento della rete e, soprattutto, dell’immediatezza delle informazioni rilanciate da web e social, hanno fatto emergere la questione delle informazioni lacunose o, peggio, delle fake news. Immediatezza è, forse, sinonimo di urgenza e significa giungere per primo alla notizia. Al contrario la carta stampata resta fondamentale per l’informazione, soprattutto per chi voglia approfondire le notizie. E in questo quadro le edicole restano un punto di riferimento per le comunità di quartiere. Centro vivo di distribuzione parlata e tangibile di informazioni.

«Il lavoro è cambiato perché ciò che offriamo è diverso», riferisce Sergio Aresu, titolare dell’edicola di via Caracalla a Monserrato, rilevata circa venticinque anni fa. «L’edicola è, comunque, un riferimento per la sua presenza in città. Eroghiamo informazioni e forniamo le varie tipologie di biglietti per lo spostamento urbano», chiarisce l’edicolante, confermando l’importanza di questi esercizi anche a livello turistico, in collaborazione con i Comuni.

Nel corso del tempo, nonostante la chiusura di tanti chioschi, le generazioni hanno continuato a incontrarsi in questo luogo, l’edicola. «I clienti migliori sono i bambini, sponsorizzati dai nonni, i quali ancora leggono con assiduità i quotidiani», aggiunge Sergio Aresu, che rivela il legame tra il passato e il presente per quanto riguarda il ruolo delle edicole.

Se si pensa al futuro, è difficile prevedere come si evolverà il loro ruolo, ma si auspica un maggiore confronto tra le parti per dare nuovi impulsi e sostenere la dedizione degli edicolanti, che mai è sparita negli anni e prosegue con forza. «Io ho fatto un percorso lavorativo molto lungo e continuo nell’attività perché ancora sento un piacere a portarla avanti, pur tra le difficoltà, le perdite e le vendite ridotte», afferma il proprietario dell’edicola di Monserrato.

RIPRODUZIONE RISERVATA