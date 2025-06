I bambini si trasformano in opere d’arte 

In una mostra d’arte vivente, il cuore pulsante erano i bimbi della pluriclasse quarta e quinta della Primaria di Villanovafranca, che sono entrati nei quadri. Attraverso costumi, pose e scenografie hanno dato vita ad alcune delle opere più celebri della storia dell’arte, assumendone le sembianze. Ogni alunno ha studiato l’opera, l’autore e l’ha sentito vicino.

Un percorso che è arrivato al culmine qualche giorno fa al Museo civico “Su Mulinu” di Villanovafranca con la presentazione del progetto d'arte “Dentro il quadro”. Un progetto che parte da lontano: «Dai primi giorni di scuola – precisa la maestra Sonia Piras, ideatrice del progetto, che si è avvalsa della collaborazione della collega Brunetta Mocci – tra una matita colorata e un pennello tremolante, i bimbi hanno iniziato a scoprire la bellezza dell’arte. In questi anni hanno incontrato i grandi maestri: Caravaggio e i suoi giochi di luci e ombre, Leonardo e il mistero dei suoi sguardi, Van Gogh e i suoi cieli agitati, Munch e le emozioni gridate sulla tela». Ogni bambino non ha indossato solo un costume ma «ha interpretato un’anima: un modo per dire che l’arte non è mai passata, non è mai lontana ma è viva e parla attraverso le generazioni».

