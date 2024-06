I bambini-scrittori e i tre “gialli” sulle ali della fantasia 

La scrittura come passione, non un noioso esercizio, ma un modo per capire la realtà, sulle ali della fantasia. È la lezione più importante trasmessa ai ragazzi e bambini nell’Istituto comprensivo di Sestu in via Dante, che sono proprio diventati scrittori, pubblicando anche i loro lavori in un libro di una casa editrice.

I protagonisti

Si tratta delle classi 2 A, 2 B e 2 H della Scuola Secondaria di Secondo grado, in altre parole le medie hanno partecipato nel corso dell'anno alla “Staffetta di scrittura creativa per la cittadinanza e la legalità”, un progetto dell'associazione Bimed che coinvolge ogni anno scuole di tutta Italia, per sostenere e diffondere le attività di scrittura e lettura. Una storia scritta a più mani, in collaborazione con classi di altre scuole. Ciascuna classe si dedicava a scrivere un capitolo: chi proponeva idee sulla trama, chi buttava giù i dialoghi, chi revisionava una descrizione, tutto con grande libertà creativa.

La Bimed è un’associazione di enti locali che lavora nelle scuole di tutta Italia, con progetti di scrittura e creatività. «Insegnare valori come il rispetto della legalità, l’appartenenza ad una comunità, risulta molto più semplice e diretto attraverso una storia, che attraverso una lezione teorica. Lavorare con i bambini poi è sempre un piacere per la loro ricettività ed entusiasmo», racconta Valeria Paretta, una delle docenti, insieme a Andrea Parodi e Monica Algisi. Per raccontare le storie la Bimed ha scelto il sentiero del giallo, partecipando alla stesura di tre racconti: “Sulla cima dell'Olimpo”, per la 2 A, “I cinque investigatori privati (CIP) e il mistero della vernice nera” (2 B), "Detective per caso" (2H). I loro testi sono stati poi pubblicati dalla Bimed e sono consultabili liberamente.

Il progetto

Per i bambini e ragazzini un’esperienza che non dimenticheranno, più un gioco che un esercizio, nel paese di Emanuela Loi, e dove si può trovare anche il Parco della Legalità: «La nostra classe ha partecipato alla staffetta di scrittura che è stata un'esperienza divertente e fantastica», ricorda Rebecca Norando, «ha coinvolto tutti gli alunni della classe e la cosa interessante è stato vedere come procedeva la storia fatta con le idee di tutti. Abbiamo imparato a migliorare la nostra scrittura e a usare l'immaginazione. Sarà una grande soddisfazione leggere poi la nostra storia stampata in un libro».

E le storie sono già stampate e pronte per uscire: le scuole ne riceveranno copie, qualcuna andrà anche nelle biblioteche, e soprattutto tutti potranno leggere le storie nel sito di Bimed, all'indirizzo www.bimed.net/staffettascrittura/ nella sezione “Biblioteca della Staffetta”.

