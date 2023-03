I bambini restano senza pediatra 

Intanto anche il pediatra di Villasor, il dottor Osama Al Jamal, ha annunciato il trasferimento. Si prospetta uno scenario simile a tanti altri paesi? «Noi crediamo di no, ma non prevediamo il futuro», precisa il sindaco Massimo Pinna. «Sappiamo che quando sarà il momento e usciranno i bandi, i dottori che faranno richiesta per ottenere l'incarico dovrebbero esserci. Realisticamente già a giugno potremmo avere il sostituto. Intanto ringraziamo dottor Osama, punto di riferimento per bimbi e comunità. È stato anche un amministratore comunale e nutro per lui grande rispetto. Aspettiamo che venga nominato un sostituto provvisorio, per evitare discontinuità del servizio».

L'assenza di pediatri è un problema già sperimentato a San Sperate dove, lo scorso anno, la dottoressa che si occupava di tanti bimbi si era spostata ad Assemini. Nonostante il trasferimento, diversi genitori, almeno in un primo momento, hanno deciso di portare i figli ad Assemini per non dover cambiare pediatra, pur con tutti i disagi che uno spostamento tale comporta per le famiglie. Da allora però «"nulla è cambiato», spiega oggi il sindaco sansperatino, Fabrizio Madeddu, «le famiglie vivono ancora gli stessi disagi e il nostro paese, dopo più di sei mesi, è ancora scoperta. Auguriamo a Villasor di non patire la stessa problematica».

Anche Villasor perde il suo pediatra e rischia di restare scoperto per l’assistenza sanitaria per i più piccoli: «Siamo fiduciosi di trovare un sostituto», dichiara il sindaco, Massimo Pinna, «ma non si può sapere con certezza. Si dovrebbero cambiare alcune regole».

Anche Villasor perde il suo pediatra e rischia di restare scoperto per l’assistenza sanitaria per i più piccoli: «Siamo fiduciosi di trovare un sostituto», dichiara il sindaco, Massimo Pinna, «ma non si può sapere con certezza. Si dovrebbero cambiare alcune regole».

Il disagio

L'assenza di pediatri è un problema già sperimentato a San Sperate dove, lo scorso anno, la dottoressa che si occupava di tanti bimbi si era spostata ad Assemini. Nonostante il trasferimento, diversi genitori, almeno in un primo momento, hanno deciso di portare i figli ad Assemini per non dover cambiare pediatra, pur con tutti i disagi che uno spostamento tale comporta per le famiglie. Da allora però «"nulla è cambiato», spiega oggi il sindaco sansperatino, Fabrizio Madeddu, «le famiglie vivono ancora gli stessi disagi e il nostro paese, dopo più di sei mesi, è ancora scoperta. Auguriamo a Villasor di non patire la stessa problematica».

Il saluto

Intanto anche il pediatra di Villasor, il dottor Osama Al Jamal, ha annunciato il trasferimento. Si prospetta uno scenario simile a tanti altri paesi? «Noi crediamo di no, ma non prevediamo il futuro», precisa il sindaco Massimo Pinna. «Sappiamo che quando sarà il momento e usciranno i bandi, i dottori che faranno richiesta per ottenere l'incarico dovrebbero esserci. Realisticamente già a giugno potremmo avere il sostituto. Intanto ringraziamo dottor Osama, punto di riferimento per bimbi e comunità. È stato anche un amministratore comunale e nutro per lui grande rispetto. Aspettiamo che venga nominato un sostituto provvisorio, per evitare discontinuità del servizio».

La Regione

Eppure un problema c'è, come sottolineato anche da altri colleghi sindaci: «I bandi destinati a questi posti di lavoro non invogliamo chi ha le competenze e le qualifiche necessarie ad accettare l’incarico. Dovrebbero mettere i medici nelle condizioni di ambire a un posto da pediatra anche in Comune come il nostro, non solo in grandi città. Chi può, dovrebbe cambiare qualcosa forse, per non lasciare territori scoperti».

Gli fa eco il sindaco Madeddu da San Sperate: «Questo bando a tempo determinato è per niente appetibile. Se non si modificheranno le specifiche di questo bando, non cambierà nulla».

L'assessore alle Politiche sociali di San Sperate, Raffaele Vargiu, prova a ipotizzare una soluzione comune tra i territori: «Osservando il numero di bambini effettivamente senza pediatra, tra noi e Villasor, forse si potrebbe optare per una soluzione unica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata