I bambini piantano 50 alberi 

Questa mattina, a Guspini, i bambini delle scuole materne ed elementari metteranno a dimora circa 50 piante nel terreno pubblico comunale accanto a via Palermo. All’iniziativa, organizzata in collaborazione col Comune e l’agenzia Forestas in occasione della Giornata mondiale della Terra, saranno presenti, oltre ai bambini e alle loro famiglie, sindaco e vicesindaco e uno o più responsabili dell’Ente regionale per la tutela e l’educazione ambientale.

«È una bella iniziativa – dice la maestra Selena Dessì della scuola materna paritaria Santa Maria – che promuove buone prassi, insegna a rispettare l’ambiente e prenderci cura della nostra casa comune».

«Ogni iniziativa che sia utile per educare al rispetto dell'ambiente e per migliorare il patrimonio verde dell'abitato avrà sempre il sostegno dell’amministrazione comunale», promette il sindaco Giuseppe de Fanti. (m. s.)

