I bambini omaggiano  gli artisti del paese 

I bambini di San Sperate omaggiano i grandi artisti del paese museo attraverso il teatro. È andato in scena al teatro Franco Gaviano della Scuola civica di musica lo spettacolo “Da quassù”, inscenato dagli studenti di due quinte del Comprensivo “Grazia Deledda”. Una rappresentazione tratta dall’albo illustrato di Cristina Caboni, edito da NoArte Paese Museo.

Attraverso la storia di due rondini che approdano nel paese e rimangono incantate dai colori e dai murales, il pubblico ha seguito una suggestiva narrazione con protagonisti San Sperate e i suoi artisti. La rappresentazione fa parte del laboratorio “Salutiamoci in scena”, realizzato in collaborazione con “Antas Teatro” e condotto da Giulio Landis, con la collaborazione della docente Anna Elena Virdis e la realizzazione dei filmati e della fonica a cura di Matteo Guidarini.

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