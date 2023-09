I bambini nel Centro anziani per la giornata ecologica 

Gli anziani, custodi della memoria. I bambini, padroni del futuro. A far incontrare questi due mondi una giornata dedicata all’ecologia che li vede protagonisti, insieme, a Bosa, e che si svolge domani dalle 9.30 nella Casa di riposo comunale. A organizzarla Antonio Caria, da sempre attivo nel sociale: «L’evento nasce da una promessa fatta agli anziani durante il lockdown. Io e il mio collega trasmettevamo in streaming radio un programma chiamato “Che sugo!” e dalla Casa di riposo di Bosa ci ascoltavano con affetto. Per ricambiare, abbiamo avvisato gli ospiti: una volta finito quel brutto periodo, avremmo fatto festa insieme». Antonio Caria ha coinvolto gli anziani organizzando numerose iniziative che hanno permesso acquisti importanti per la comunità: tre defibrillatori, un impianto cinema per la Casa di riposo, dei piumoni ignifughi per il Cottolengo e un impianto di videosorveglianza per l’Auser.

«Spesso ci dimentichiamo quanto gli anziani siano importanti e quanto abbiano da insegnarci. Vederli dialogare con i bambini, guardarli mentre fanno attività insieme, è emozionante – spiega Caria – Per l’evento ecologico vogliamo sottolineare l’importanza della raccolta differenziata, con attività di riciclo, per far imparare i bambini attraverso il gioco e il divertimento. Ci sarà poi una consegna di diplomi per tutti i partecipanti e un pranzo tutti insieme, offerto dagli imprenditori bosani che hanno scelto di aderire».

