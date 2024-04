I bambini incontrano a scuola il campione paralimpico Marchese 

A Perdaxius, una giornata all'insegna dello sport, del confronto e di modelli di vita positivi. Nei giorni scorsi, i bambini della scuola primaria hanno incontrato Egidio Marchese, campione paralimpico di wheelchair curling (curling in carrozzina). «La maestra è stata veramente brava nell'organizzare l'incontro – ha detto Marchese – gli alunni erano preparati e hanno posto diverse domande. Ho spiegato loro che con la tenacia, la forza di volontà e, nonostante le difficoltà, tutto si può affrontare. Lavoriamo attraverso lo sport per l'integrazione e, sovente, portiamo questi messaggi nelle scuole». Entusiasti i bambini e il sindaco Gianluigi Loru: «Ringrazio il campione per la disponibilità e la scuola per la bellissima iniziativa». (m. t.)

