I bambini in fattoria per scoprire i segreti dei legumi 

Coltivazione dei legumi in fattoria, un percorso di avvicinamento alla coltivazione e al consumo sostenibile dei legumi.

Il progetto, finanziato dalla Commissione europea, approda a Sanluri e, grazie a Laore, ha coinvolto gli alunni dell’Istituto comprensivo. Punto di partenza le attività a scuola con questionari, laboratori, momenti creativi ed incontri con esperti sulla storia dei legumi, in particolare i benefici di un regolare consumo per la salute. Oggi e giovedì i bambini, accompagnati dagli insegnanti, avranno la possibilità dal vivo di osservare i terreni coltivati a ceci e lenticchie, parlare direttamente con gli agricoltori e scoprire alcune sfiziose ricette in un agriturismo. La fase la finale sarà a maggio con una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie. Per diffondere l’importanza di una sana alimentazione, il lavoro svolto verrà presentato durante l’anno scolastico dai bambini e sarà un momento di verifica sul lavoro svolto, soprattutto se raggiunto l’obiettivo di sensibilizzazione al consumo dei legumi e se sta dando i risultati attesi. «All’inizio – racconta l’assessore all’Agricoltura, Paolo Usai – molti non conoscevano l’esistenza dei legumi o non li avevano mai assaggiati. Sono sicuro che questo progetto servirà al consumo di un prodotto importante per la salute e per la biodiversità». (s. r.)

