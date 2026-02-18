VaiOnline
Porcu-Satta.
19 febbraio 2026 alle 00:49

I bambini imparano a prendersi cura degli animali 

Imparare a rispettare e a prendersi cura degli animali. È questo lo scopo del progetto “Storie per pensare e prendersi cura”, promosso da Service Learning e realizzato dalle scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo 1-2 Porcu-Satta in collaborazione con l’associazione Bau Club ETS. Il percorso unisce attività educative e un’azione concreta di aiuto alla comunità: i bambini hanno ascoltato storie, riflettuto sul rispetto degli animali e disegnato alcuni dei gatti accolti dall’associazione.

I loro disegni e le loro voci sono diventati poi dei piccoli “Pedigree del cuore”, ovvero brevi video pensati per sostenere le adozioni dei loro amici felini. Un modo semplice e significativo per imparare la cura degli animali e, allo stesso tempo, dare un contributo reale al territorio.

«Siamo molto contenti di avere partecipato a questo progetto», dice la presidente della Bau Club Onlus Elena Pisu, «ascoltare le voci dei bambini è stata un’emozione e li ringraziamo per l’aiuto concreto che hanno dato per incentivare le adozioni».

Non è la prima volta che la Bau Club collabora con le scuole. Di recente i bambini delle scuole di Flumini avevano promosso una raccolta di cibo per i cani ospiti del rifugio.

