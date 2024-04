I bambini hanno di nuovo la pediatra 

Decimomannu festeggia l’arrivo della pediatra in paese. Un diritto di cui le famiglie hanno fatto a meno dall’agosto 2023, quando la storica pediatra Maria Antonietta Manca era andata in pensione. Finalmente ieri la dottoressa Sabrina Pilia ha preso servizio nel suo ambulatorio di via Roma 19.

«Ieri è stato il mio primo giorno a Decimo - dichiara la Pilia - dove ho ricevuto i miei pazienti nell’ambulatorio dell’ormai in pensione dottor Bruno Carcangiu. Ho un incarico definitivo che per me si è rivelata una scelta fattibile e comoda. Domenica ho terminato di portare documenti e strumentazione e da ieri, lunedì 15 aprile, sono pienamente operativa».

Pilia vanta una trentennale esperienza sul campo, collaborazioni in ospedale e attività di libera professione. Un’inaugurazione, quella di ieri, alla quale ha partecipato anche la sindaca Monica Cadeddu, la quale ribadisce l'accoglimento della notizia «con sollievo e grande soddisfazione perché trattasi di una figura molto attesa dalla nostra comunità». E prosegue: «È un servizio necessario ed essenziale. Abbiamo vissuto la preoccupazione di questi mesi ma ora finalmente tiriamo un sospiro di sollievo perché i nostri piccoli concittadini hanno la pediatra in sede».

I bambini dai zero ai sei anni hanno diritto a essere presi in carico dal pediatra di libera scelta (Pls), ma l’assistenza pediatrica è garantita anche dai sei ai 14 anni, estendibile fino ai 16 nei casi di handicap, malattia cronica o disagio psicosociale. Il paese è rimasto sprovvisto del servizio sanitario di base per otto mesi, fino a quando l’Azienda regionale salute Sardegna (Ares), lo scorso febbraio, ha attribuito alla Pilia l’incarico di Pls nell’ambito territoriale di Decimomannu.

Risulta invariata la procedura per la scelta. Nel sito Sardegna Salute il genitore ha la possibilità di consultare l’elenco dei medici disponibili, in questi giorni in fase di aggiornamento, mentre per la scelta vera e propria sarà necessario scaricare l’apposito modulo e inviarlo all’email indicata o recarsi personalmente presso il poliambulatorio Asl di via Giardini a Decimomannu.

«I tempi si sono dilungati - conclude Sabrina Pilia - perché nell’ambulatorio di via Roma ho dovuto provvedere agli allacci di luce e acqua. Riceverò previo appuntamento al numero 3517082181 lunedì e venerdì dalle 15 alle 17 e martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11».

