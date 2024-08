I bambini finanziano i lavori al campo 

A Belvì, i bambini scendono in campo promuovendo eventi, per il miglioramento degli impianti sportivi locali. E sostengono il lavoro delle istituzioni, impegnate nel rinnovo del campo sportivo comunale e di altre strutture di pregio.

E nella serata di lunedì, si è svolto con successo, il torneo di calcetto “Tutto entro mezzanotte”. Indirizzato agli under 12 e promosso da 4 bambine del posto, ha richiamato al campetto di “Bigna Arreli” decine di giovanissimi da tutta la Barbagia.

Obiettivo

Il fine è quello di acquistare delle nuove reti per l’impianto, grazie alle offerte raccolte tra il pubblico partecipe alla serata. Per l’iniziativa svoltasi col supporto di genitori, Coro femminile Stella Spelndens e Comune, il plauso dell’amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Cadau. «Questi ragazzi - dice l’assessora allo sport Francesca Pranteddu - sono l’orgoglio di un’intera comunità. Quando nelle scorse settimane, ci hanno spiegato il fine sociale dell’evento ci hanno lasciato senza parole». Aggiunge Pranteddu: «Li abbiamo sostenuti subito e così faremo anche in futuro. Stiamo lavorando per reperire dei fondi che consentano di rimettere a nuovo tutta l’area».

Fiore all’occhiello

Per la struttura, meta di diversi sportivi del territorio, più progetti all’orizzonte: «Puntiamo - conclude Pranteddu - a rendere il campetto maggiormente attrattivo, sostituendo non solo il tappeto ma ristrutturando anche spalti e ingressi. Si tratta di una vera e propria casa sportiva non solo per Belvì, ma per tutta la zona. Per questo promuoveremo più eventi all’anno che ne aumentino l’importanza». Ma lo sguardo è anche sul campo sportivo, alla periferia dell'abitato: «I lavori sono tuttora in corso e puntiamo a concluderli quanto prima, rendendolo pienamente funzionante” - rassicura l’assessora. Soddisfatte anche le mamme dei piccoli: «Siamo orgogliose dei nostri bambini - spiega Elvia Poddie - si tratta di un'iniziativa partita dal basso. Noi genitori siamo stupiti dell'entusiasmo dei nostri figli. Tutte le famiglie hanno fatto la loro parte, dividendosi fra preparativi e accoglienza, col grande supporto delle attività commerciali e popolazione. Grazie al ricavato dell'evento, acquisteremo a breve le reti che renderanno più funzionale il campo. I nostri bambini sono poi pronti a promuovere nuove iniziative che faranno bene alla nostra paesitudine».