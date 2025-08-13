I bambini e l’amore per il pallone: bastano un’area incolta, due porte e poche linee 

Quando il sole d’estate va a tramontare e la luce del giorno si riduce, in un terreno privato alla periferia di Settimo San Pietro, neanche 10 chilometri da Cagliari, si assiste a un piccolo prodigio.

Uno, due, tre e poi una decina di bambini e bambine compaiono dalle case vicine, entrano in quell’area incolta ampia circa 300 metri quadrati tra via Val D’Aosta e via Basilicata, si dividono in squadre improvvisate (che cambiano ogni giorno) e cominciano a rincorrere un pallone che rotola e rimbalza in modo irregolare.

Capita oggi

Scene che ricordano tempi passati, diventate oggi quasi materia da documentario in stile “come eravamo”. E invece di nuovo attuali, perché accade proprio in queste sere di agosto davanti a papà e mamme che osservano da vicino, quasi come tifosi sugli spalti (inesistenti), i propri figli giocare e divertirsi come poteva capitare a loro decenni prima.

Niente smartphone né playstation, solo ore trascorse a dare e prendere calci e magari a sbucciarsi le ginocchia sul terreno abrasivo.

Poi, quando l’illuminazione naturale ormai è diventata inutile, c’è quella, pur fioca, dei lampioni delle due strade: più che sufficiente per continuare a giocare sino a quando si può. «Genitori e vicini sono contenti. Ho deciso di realizzare il campetto per i miei nipotini, poi quando uno di loro ha compiuto sei anni ho organizzato una partitella lì e sono arrivati gli amichetti».

Ed è cominciato tutto con naturalezza, tanto che ora sono ben di più i piccoli che si danno appuntamento ogni giorno proprio lì.

L’idea

Chi parla è il proprietario dell’area nonché l’uomo cui è venuta l’idea di “regalare” ai bimbi uno spazio su cui divertirsi senza pericoli e con facilità. Iniziativa di successo, vista l’affluenza. Si chiama Cenzo Carta, compirà 78 anni a ottobre e in passato a sua volta è stato calciatore indossando la maglia della squadra del suo paese e anche quella del Sinnai, centro abitato distante appena un chilometro. A fine primavera ha cominciato a riflettere, poi a giugno ha rotto gli indugi.

Proprietario anche di un orto, è provvisto di piccozza, rastrello e taglia erba e dunque sa cosa fare. Così, afferrati gli attrezzi da lavoro, ha pulito il terreno, lo ha messo a livello cercando di eliminare i dossi peggiori, ha tappato le buche e tolto tutte le pietre che poteva eliminare; poi ha tracciato le linee creando un campo di gioco di circa 20 metri per 18, piazzato due porte di legno ai lati e, infine, sistemato due recinzioni lungo i lati dell’area che danno direttamente sulla strada pubblica, dove transitano le auto. «Così si può giocare in sicurezza, la palla non esce dal campo».

La carriera

Carta ha giocato col Sinnai nel 1966. Aveva 18 anni, la squadra vinse il titolo giovanile provinciale e poi quello regionale partecipando al torneo nazionale, dove fu eliminata solo dal Campobasso. «Ma non avevamo scarpe coi tacchetti giusti: lì c’erano campi in erba, qui non esistevano». In seguito vestì la maglia del Settimo per 12 anni arrivando alla Seconda categoria, quindi a 36 anni il passaggio in panchina come allenatore dei ragazzi. Guidò Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Under 18. «All’epoca quando rientravo dal lavoro trovavo 30 bimbi dagli 8 agli 11 anni che mi aspettavano per giocare su questo stesso campo, anche se all’epoca era molto più grande. Facevo le squadre, si giocava 11 contro 11. Alcuni di loro oggi sono i genitori che mandano i figli qui».

Genitori e vicini

Decenni dopo, tutto è ricominciato da quella festa per il nipotino due mesi fa. «Per il compleanno torta e giochi sono passati in secondo piano», sorride Carta: tutti sono scesi in campo per giocare. L’iniziativa «ha colpito il vicinato e oggi il campo viene usato quasi ogni giorno più o meno dalle 19, quando il sole è meno forte. Si va avanti sino a che c’è luce, i lampioni del Comune consentono di vedere un poco anche di notte. I genitori sono contenti, anche i vicini di casa che osservano i bimbi divertirsi. Gli stessi che calcavano quel terreno da piccoli e ora mi dicono che sembra di essere tornati indietro di 40 anni. Oggi non è come prima, sono pochi i bambini che giocano in strada. Così quelli che hanno visto i miei nipotini giocare hanno voluto partecipare». E il lavoro non è finito: «Saltano fuori sempre pietre che vanno raccolte».Ostacoli trascurabili per chi ha l’antico e viscerale desiderio di rincorrere un pallone anche sui terreni più impervi.

RIPRODUZIONE RISERVATA