I bambini diventano opere d’arte 

Sguardo deciso e barbetta rossa, Matteo in questo giorno così speciale, non è Matteo: nel sagrato della basilica di Sant’Elena si è trasformato in un perfetto Van Gogh, con tanto di cornice, in un celebre autoritratto.Accanto a lui “La ragazza con l’orecchino di perla”, l’Urlo di Munch, Frida Kahlo e tanti altri.

È una mostra vivente l’ultimo atto di un lungo progetto portato avanti dalla scuola primaria di via Vico , a cui le classi quinte hanno dato corpo e anima e che è andata in scena ieri mattina davanti alla basilica per un primo atto che proseguirà poi il 27 novembre sempre in piazza Sant’Elena e in piazza Santa Maria e il 4 e il 16 dicembre in piazza delle Arance di fronte al Comune e in piazza Sacro Cuore sempre dalle 10.Come in un museo, hanno sfilato i quadri dei più grandi artisti interpretati tutti dai bambini. Genitori, insegnanti, personale scolastico, tutti hanno lavorato per realizzare abiti, cavalletti, cornici.

Percorso di 5 anni

«È un progetto che corona un percorso di 5 anni» spiega la dirigente scolastica Cinzia Sciò, «per sensibilizzare i ragazzi all’arte e alla conoscenza pittorica. Imparare in questo modo significa poi conservare meglio quanto appreso con questa esperienza». In tutto questo, «è stata fondamentale la collaborazione dei genitori e di tutto il personale scolastico che ringraziamo davvero di cuore».

Uno alla volta, i bambini, all’interno del loro quadro hanno spiegato ciò che avevano fatto. Matilde è la “Dama con il ventaglio”di Klimt. «Ci siamo divertiti».La pensa allo stesso modo Caravaggio, ossia Samuel e il suo “Bacchino malato”, «all’inizio non ero molto convinto di trasformarmi in un quadro, poi mi è piaciuto». E ancora ci sono Monet, Antonello Da Messina, “La Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer e tanti altri. Il premio della resistenza va a Federico e Emma che con un velo in faccia hanno interpretato “Gli Amanti” di Magritte: «Questo velo era per onorare la madre del pittore morta annegata, che fu trovata con una camicia da notte che le copriva il volto».

Gli insegnanti

A coordinare tutto, una compatta schiera di insegnanti. Tra queste Susanna Ghironi insegnante di sostegno che racconta, «abbiamo iniziato questo percorso cinque anni fa con la scuola primaria partendo dall’osservazione dei colori per poi arrivare piano piano negli anni successivi ai personaggi. Poi i bambini hanno scelto un ‘opera. In alcuni casi li abbiamo indirizzati a quale fosse la migliore. Ad esempio la bambina che interpreta la ragazza con l’orecchino di perla è molto somigliante così come il bimbo che ricrea l’urlo di Munch. I genitori hanno realizzato gli abiti, c’è stato un grande lavoro di collaborazione».

Geraldina Urru è arrivata quest’anno, «quando il progetto era alla fase finale. Ma ci siamo divertiti con i bambini. Abbiamo fatto lezioni alternative, sdraiati sul pavimento, ad esempio, per dipingere».

