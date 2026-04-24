I bambini diventano custodi della natura 

Piccoli gesti con i quali imparare a prendersi cura della natura, a preservarla, a comprenderne i cicli ed i cambiamenti stagionali ed il fatto che tutto può avere una seconda vita grazie a creatività e riciclo.

È partito ieri, con protagonisti 50 piccoli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia (plessi di via Cagliari, via Monti e La Fiaba), il progetto “Vestiamo gli alberi con fili emozionali”, ideato dall’associazione I fili emozionali di Alma ed in collaborazione con l’associazione Scarzella ed il Comune. Un progetto che, tra laboratori, spiegazioni, attività e racconti (la storia della pedagogista Elda Mazzocchi Scarzella letta dalle socie dell’omonima associazione) ha visto i protagonisti vestire letteralmente gli alberi dell’ala est del parco Scarzella di coloratissime stoffe, fettucce e fili di lana. Dovunque spuntano le piccole janas (a richiamo delle fate sarde della tradizione popolare) prodotte dal riciclo così come i “custodini”, simboli del progetto e della preservazione di quanto creato. «Un progetto - spiega l’ideatrice Alma Piscedda - che stimola manualità e creatività, emozioni, socialità e legami con la natura e che vedrà in autunno gli stessi bambini, ormai alunni della scuola primaria, svestire gli alberi seguendo il ciclo delle stagioni». A ricordo dell’esperienza ciascun bimbo si è portato a casa una scatola riciclata nella quale ognuno ha riprodotto con disegni, erbe, foglie e colori, un giardino soleggiato con tanto di janas e custodino. «Un progetto nel quale - dice la dirigente scolastica Marta Putzulu - il bambino apprende attraverso il fare, il sentire ed il condividere e che ne valorizza il rapporto con la natura e la comunità»

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