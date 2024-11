I bambini  disabili  e il Milan 

Selfie, linguacce, coccole e i sorrisi di chi, in quel momento, è il bambino più felice del mondo. Erano i sorrisi di Matteo, 10 anni, con la sindrome di Down, e Michael, 6 anni, con disturbo dello spettro autistico, che hanno coronato il sogno di conoscere il loro idolo, Rafael Leao, al T-Hotel. Tutto possibile grazie all’associazione di volontariato Charlibrown, che con il progetto “Esprimi un desiderio” organizza incontri con i club di Serie A in trasferta a Cagliari. Così, l’arrivo del Milan è stato l’occasione per i bimbi di vedere e abbracciare il portoghese, ma anche Theo, Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek. “I giocatori sono stati disponibilissimi, scherzavano come se li conoscessero da una vita, i bambini erano felicissimi”, spiega la presidente di Charlibrown Manuela Ambu.

