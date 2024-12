I bambini di diciassette scuole adottano una pianta 

Prendersi cura di una piantina per immaginarsi un futuro migliore. Si chiama “Adotta una pianta”, l’iniziativa di Cittadinanza Attiva Oikos. A una classe di diciassette scuole è stata donata una pianta grassa di chi i bambini si dovranno occupare nel corso dell’anno. Dovranno annaffiarla quando necessario, seguendo le istruzioni che gli sono state date dovranno seguirla per far si che non muoia. L’anno prossimo poi i volontari controlleranno se i bambini sono stati bravi e se le piante saranno vive e rigogliose, riceveranno un premio.

«È un progetto nato per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, all’importanza degli alberi e sull’importanza del riciclo», spiega il presidente di Cittadinanza Attiva Oikos Michele Randaccio. «Se si impara a riciclare la carta si evita di tagliare gli alberi, come abbiamo spiegato ai bambini».

Nelle scuole Cittadinanza attiva Oikos ha piantato poi 150 alberi da frutto e non è finita.«Nelle prossime settimane», aggiunge Randaccio, «realizzeremo a Margine Rosso un murales legato al progetto “Adotta una pianta” con tema appunto gli alberi e i fiori. Di più non vogliamo svelare perché sarà una sorpresa». Sempre a Margine Rosso Oikos ha promosso anche la realizzazione del murales di manu Invisibile a tema marino per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente e sul problema dell’inquinamento.

