I bambini di Chernobyl non arrivano più 

“Porta l’estate nel cuore dell’inverno, adotta un bambino di Chernobyl”. Cominciò tutto così, con uno slogan che si rivelò straordinariamente efficace. La generosità delle famiglie sarde non si fece attendere: fu l’inizio di una gara di solidarietà senza precedenti finalizzata ad ospitare per brevi periodi (un mese a Natale, due in estate) i bimbi bielorussi provenienti da zone contaminate. In totale, dagli anni 90, sono state registrate nell'Isola 20mila accoglienze e 600 adozioni. Ogni volta che atterrava un aereo carico di bambini dai capelli biondissimi, all'aeroporto di Elmas era festa grande. Baci, abbracci, lacrime di gioia: scene commuoventi che però da gennaio 2020 non si vedono più. Come mai?

Progetto interrotto

«Con la pandemia il Progetto Chernobyl si è interrotto e, complice la situazione geopolitica, le accoglienze non sono riprese», spiega Giuseppe Carboni, 59 anni, fondatore di Cittadini del mondo. «È venuto meno il rapporto di fiducia tra autorità. Solo alcuni ragazzi, ormai maggiorenni, continuano a venire, ma con enormi difficoltà perché le emissioni di visti sono state ridotte. Arrivare in Sardegna dalla Bielorussia è un’odissea, si fa prima ad andare in Giappone e bisogna essere super benestanti per poterselo permettere». Anche le adozioni sono in stand-by. «Abbiamo famiglie che hanno concluso l'iter e sono già moralmente genitori. Per loro è una grande sofferenza».

L’incidente

Nessuno ha scordato il disastro del 26 aprile 1986, con l’esplosione del reattore 4 della “centrale maledetta”. «L’idea era di consentire ai bambini di respirare aria pulita e mangiare cibo sano, ricco di vitamine. Uno studio condotto dall'Oms aveva infatti dimostrato che dopo un soggiorno di un mese in Italia, i bambini perdevano fino al 50% del cesio radioattivo, vedendo così ridotta la possibilità di ammalarsi». Da quella sciagura sono trascorsi quasi quarant'anni. «E nel tempo si è creato un legame forte, con tante famiglie sarde volate in Bielorussia per assistere ai matrimoni dei “loro” ragazzi. Tutt'ora a Cagliari si registra una forte presenza di universitari bielorussi agevolati dalla conoscenza dell’italiano». Il Progetto ha coinvolto tutti i ceti sociali. «Non esiste un identikit di chi accoglie, si va dal professionista, al lavoratore dipendente, al piccolo commerciante. Famiglie che spesso hanno già figli propri».

Il docu-film

Al regista cagliaritano Karim Galici, 46 anni, si deve il docu-film “Le Cicogne di Chernobyl”, prodotto in collaborazione con la Rai e presentato nel marzo scorso. «Parla di un ponte tra due culture che qualcuno oggi vorrebbe dividere», spiega, «un film che arriva nel momento giusto, per restituire memoria ad un Progetto che purtroppo sta scomparendo. La visione si conclude con un’originalissima interpretazione di Nanneddu meu in russo. Tra i protagonisti del film anche tre fratelli che dopo essere cresciuti separati in orfanotrofio si sono ritrovati insieme in Sardegna. Cinzia Guaita, 59 anni, insegnante, è la madre di Pavel e Ielena. «Con mio marito Sergio li abbiamo adottati il 18 agosto 2004, per cui tra qualche giorno ricorreranno i vent'anni e faremo festa. Per Pavel non è stato facile: nel 2003 c’era il blocco delle adozioni. Gli dicevamo “non ti preoccupare, sei già nostro figlio”. Oggi Pavel ha 29 anni ed è laureato in Lingue, mentre Ielena ne ha 26 e porta avanti la tradizione di famiglia (panificatori da generazioni). «Siamo i testimoni viventi che l’amore impossibile esiste», si emoziona mamma Cinzia, «quello che sta accadendo nel mondo non è ciò che i popoli vogliono. Da nessuna guerra è mai nata la pace. La pace… nasce solo dalla pace».

