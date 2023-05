I bambini della primaria in corsa per aiutare poveri del Congo 

I bambini della scuola primaria “Monumento ai Caduti” hanno corso per un nobile fine: aiutare i bimbi del Congo. L’evento si è svolto mercoledì mattina nell’impianto sportivo Riu Saliu e fa parte del progetto didattico internazionale di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà denominato “Corsa contro la fame”, giunto alla nona edizione. Numerosa e calorosa la partecipazione; ogni alunno ha cercato nei giorni scorsi sponsor in grado di offrire una quota per ogni giro di corsa. Lo scopo era raccogliere 28 euro ciascuno per salvare la vita ai bimbi congolesi denutriti. Obiettivo raggiunto. «È stato commovente vederli correre e resistere con tenacia alla fatica perché sapevano che più giri avrebbero fatto e più soldi avrebbero raccolto per i bambini del Congo», dice la coordinatrice della primaria, suor Silvia Argiolas. «La loro soddisfazione e la gioia di tutti hanno trasformato l'evento in una vera e propria festa. La scuola ha aderito, grazie alla massima disponibilità dei docenti, perché il progetto è in linea col nostro programma di educazione civica e perché crediamo fortemente nell'importanza di formare cittadini attivi e responsabili a livello locale e globale».

RIPRODUZIONE RISERVATA