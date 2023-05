I bambini  decorano la pista  da bocce   

Un laboratorio didattico con i bimbi della scuola materna di piazza Medaglia Miracolosa che, guidati dalle loro insegnanti e dai docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, lavoreranno per rinnovare con i loro disegni la pista da bocce al centro della piazza Medaglia Miracolosa.

L'iniziativa si chiama Cer.Ca ed è sviluppata dal Comune in collaborazione con il Dicaar con lo scopo di coinvolgere i cittadini nella partecipazione alla prima Comunità Energetica che sta sorgendo nel contesto di piazza Medaglia Miracolosa nel quartiere San Michele – Is Mirrionis.

L’Amministrazione sta infatti realizzando sulla copertura della scuola al centro della piazza e nei tetti dei palazzi gli impianti fotovoltaici destinati a produrre energia da fonte rinnovabile necessari per limitare l’uso di fonti fossili e allo stesso tempo rappresentare un modo per ridurre le spese per la bolletta elettrica sostenute dalle famiglie che aderiranno alla Comunità. Il progetto è il primo di una serie che vedrà coinvolto il capoluogo nella realizzazione di impianti e sistemi di produzione di energia rinnovabile nelle diverse forme promuovendo allo stesso tempo criteri di natura solidaristica e partecipativa dei cittadini.

