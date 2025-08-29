I bambini decorano cancelli arrugginiti 

Un cancello arrugginito, qualche gessetto colorato e la fantasia dei bambini. È bastato questo per dare il via a una piccola rivoluzione di colori a Perd’e Isteddu rione di Ortueri. Tutto è iniziato per gioco, quando in piazza, stufi di smartphone e monopattini, un gruppo di bambini di diverse età ha pensato di impugnare dei gessetti colorati per ridare vita a un vecchio cancello arrugginito.

Da quell’idea spontanea ferragostana è nata un’iniziativa che, sera dopo sera, ha trasformato le strade del paese in un laboratorio a cielo aperto. Grazie al passaparola, l’esperimento si è diffuso rapidamente coinvolgendo anche genitori ed abitanti delle vie interessate ed ora ogni giorno un cancello diverso viene decorato con disegni, fiori, arcobaleni e messaggi di speranza.

L'attività di abbellimento nei giorni è diventata un importante momento di comunità che ha ricevuto anche il plauso dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Carta che ha ringraziato tutti i partecipanti, in particolare Annalisa Cabiddu e Tonina Atzeni, per il coordinamento dei lavori e cosi commentato sui propri social. «Vogliamo fare i nostri più sinceri complimenti a tutti i bambini, ai ragazzi e alle famiglie che stanno regalando sorrisi e colore al nostro paese – si legge nel post – con questo gesto semplice ma bellissimo».

