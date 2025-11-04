VaiOnline
Mogoro.
04 novembre 2025 alle 01:21

I bambini da casa alla scuola con il “Piedibus” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È partito ufficialmente il progetto Piedibus per gli alunni delle primarie dell'istituto Comprensivo di Mogoro. Un'iniziativa che unisce sicurezza, salute e sostenibilità, promuovendo il percorso casa-scuola a piedi con fermate e orari prestabiliti. Il progetto, frutto della collaborazione tra polizia locale, barracelli, genitori volontari e istituto, coinvolgerà circa 80 giovani e si svilupperà in più giornate tra novembre e dicembre, per poi riprendere in primavera 2026. «Il Piedibus è molto più di un semplice tragitto a piedi – spiega il comandante della polizia locale, Alessandra Muru – È un'occasione per educare i bambini alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alla responsabilità civica. Ringrazio il dirigente scolastico, Tullio Corona, per aver accolto con entusiasmo la proposta dell'amministrazione». Due le linee attive: quella gialla con partenza alle 7.55 da piazza Sant'Antioco e alle 8 da piazza Giovanni XXIII, e la arancione da via Leopardi (fronte Comune) e via Gramsci (Piazza S'Ecca Matteddu), sempre con gli stessi orari. Soddisfatto anche il sindaco Donato Cau. Parallelamente al Piedibus proseguono anche le giornate formative di educazione stradale per gli alunni di quarta e quinta della primaria e per i ragazzi delle medie, grazie al progetto Edustradando 2.0. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 