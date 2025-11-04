I bambini da casa alla scuola con il “Piedibus” 

È partito ufficialmente il progetto Piedibus per gli alunni delle primarie dell'istituto Comprensivo di Mogoro. Un'iniziativa che unisce sicurezza, salute e sostenibilità, promuovendo il percorso casa-scuola a piedi con fermate e orari prestabiliti. Il progetto, frutto della collaborazione tra polizia locale, barracelli, genitori volontari e istituto, coinvolgerà circa 80 giovani e si svilupperà in più giornate tra novembre e dicembre, per poi riprendere in primavera 2026. «Il Piedibus è molto più di un semplice tragitto a piedi – spiega il comandante della polizia locale, Alessandra Muru – È un'occasione per educare i bambini alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alla responsabilità civica. Ringrazio il dirigente scolastico, Tullio Corona, per aver accolto con entusiasmo la proposta dell'amministrazione». Due le linee attive: quella gialla con partenza alle 7.55 da piazza Sant'Antioco e alle 8 da piazza Giovanni XXIII, e la arancione da via Leopardi (fronte Comune) e via Gramsci (Piazza S'Ecca Matteddu), sempre con gli stessi orari. Soddisfatto anche il sindaco Donato Cau. Parallelamente al Piedibus proseguono anche le giornate formative di educazione stradale per gli alunni di quarta e quinta della primaria e per i ragazzi delle medie, grazie al progetto Edustradando 2.0. ( s. c. )

