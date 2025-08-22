«I bambini ci insegnano a sognare» 

Paolo Ruffini torna in Sardegna con uno spettacolo che ha già conquistato migliaia di spettatori in tutta Italia. Dopo il successo del suo podcast da milioni di ascolti, “Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai” prende vita sul palcoscenico, trasformandosi in un mix di comicità, poesia e improvvisazione. Due le date da segnare in agenda: il 25 agosto a Lo Quarter di Alghero, per l’Alguer Summer Festival, e il 26 agosto al Parco Urbano di Capoterra. Sul palco, insieme a Ruffini, tre piccoli protagonisti – Isabel Aversa, Leonardo Zambelli e Lorenzo Pedrazzi – e la musicista e regista Claudia Campolongo. Un viaggio teatrale che mescola gioco e riflessione, capace di riportare gli adulti a guardare il mondo con la freschezza e la profondità tipiche dei bambini.

Come è nato lo spettacolo?

«Nasce dal mio podcast e dal desiderio di portare sul palco quella spontaneità che i bambini custodiscono e che gli adulti spesso dimenticano. Mi sono chiesto cosa sarebbe successo se quell’immediatezza fosse diventata teatro, e la risposta è stata sorprendente. Dai bambini arriva una lezione enorme: la capacità di credere anche all’impossibile, mentre noi grandi facciamo fatica perfino a credere alla realtà. Per questo invitiamo i piccoli spettatori a portare una letterina a Babbo Natale, simbolo di desideri e sogni: alcune le leggerò improvvisando con il pubblico, mentre i nostri giovani attori daranno voce alla loro fantasia e al loro talento».

Il titolo che significato racchiude?

«È un titolo volutamente provocatorio. Credo che serva il talento di tornare bambini, di lasciarsi sorprendere dalla vita con meno consapevolezza e più gusto. Come diceva il maestro Battiato, bisogna avere “il talento di invecchiare senza mai diventare adulti”. Tornare bambini significa riscoprire la novità che portiamo dentro, la capacità di meravigliarci, di stupirci e di ritrovare confidenza con il divertimento».

Quanto conta la musica nello spettacolo?

«La musica è il colore dei bambini e nello spettacolo diventa fondamentale. Con Claudia Campolongo abbiamo trovato un incastro straordinario: lei porta la musica in scena in modo naturale e vincente. I bambini sono come musica non ancora espressa: le note non hanno bisogno di conoscere lo spartito per suonare, così come i piccoli non devono sapere tutto per esprimersi. È questo che li rende puri e autentici. La Sardegna ha una tradizione musicale fortissima: una delle mie canzoni preferite è Domo Mia dei Tazenda, che racchiude sonorità uniche e tipiche dell’isola».

Che rapporto ha con la Sardegna?

«Parlare della meraviglia della Sardegna è quasi pleonastico. Quando sento i miei amici dire che vanno alle Maldive resto basito: chiedo sempre se abbiano mai girato davvero tutta l’isola. La Sardegna è selvaggia, ti dà il senso dell’avventura, in certi luoghi il tempo sembra essersi fermato e, per fortuna, resiste ancora un forte senso del sociale. L’ho visitata in lungo e in largo: una delle mie prime vacanze con la mia compagna fu a Porto Pino, un ricordo splendido. Ma ci sono tornato anche d’inverno per il teatro, e non tutti sanno che qui esistono sale bellissime, che meritano di essere vissute e valorizzate».

Cosa ama di più delle tradizioni sarde?

«I prodotti di questa terra sono straordinari, sfidano persino i luminari di oggi. Credo che proprio qui risieda la ricetta della longevità di questo popolo. Ricordo una mattina in cui, insieme al caffè, mi fu offerto del filu ’e ferru: un gesto che non ho dimenticato. E poi le seadas, il Cannonau, il miele, il porceddu. In Sardegna la natura ti dà già tutto e ogni sapore racconta un pezzo dell’anima di quest’isola».

