I bambini chiedono lo scuolabus 

Vogliono andare a scuola con lo scuolabus. Che a Tortolì non funziona da oltre cinque anni. Chiedono ampi spazi verdi per giocare, più piste ciclabili, meno inquinamento, niente buche sulle strade e maggiore comfort nelle scuole. Tra le proposte dei nuovi baby consiglieri c’è un po’ di tutto. Idee che frullano in classe e che finiranno sul tavolo degli amministratori senior. Qualcuno ha chiesto l’apertura del McDonald’s e del punto vendita Nike. Tra sogni e realtà, si è insediato il Consiglio comunale dei bambini. Un’iniziativa che a Tortolì mancava dal 2014, anno in cui è scaduta la convenzione decennale con il servizio di coordinamento.

L’iniziativa

Sedici gli studenti delle quarte e delle quinte elementari eletti nelle rispettive classi: Marco Pili e Beatrice Comida (quinta via Monsignor Virgilio), Lorenzo Mulas e Silvia Ladu (quinta C via Monsignor Virgilio), Arianna Caddori e Simone Fois (quarta Zinnias), Giulia Ghiani e Pietro Scudu (quinta A Zinnias), Simone Lepori e Khady Ndongo Gueye (quarta viale Europa), Stefano Nicolò Vacca e Matilda Sara Marongiu (quarta viale Pirastu), Elisa Cordella e Giaime Peddiu (quinta A viale Pirastu), Gaia Lo Giudice e Gabriele Secci (quinta B viale Pirastu). Arianna Caddori ha le idee chiare su ciò che serve per migliorare la qualità di vita: «Talvolta non siamo andati a scuola perché mancava l’acqua: propongo che vengano installate nuove cisterne. Poi insieme ai miei compagni vorremmo vedere più alberi alla Sughereta, lo scuolabus e le strade riparate». Simone Secci è grande appassionato di calcio e arte: «Mi piacerebbe che il Comune donasse al Tortolì calcio un pullman da usare per le trasferte e poi sarebbe bello anche avere a disposizione un’area per i grafiti». Maurizio Murino, sociologo, è il coordinatore del progetto educativo che non prevede l’elezione di un sindaco: «Perché l’iniziativa si ispira al modello internazionale de La città dei bambini in cui tutti vengono considerati alla stessa stregua. Le idee verranno elaborate in ciascuna classe e portare all’attenzione degli amministratori adulti dai rispettivi delegati».

Il presidente

Mamma di due bambini, Mara Mascia, presidente delle due entità istituzionali, ha diretto con fervore i lavori dell’Aula: «Da quando presiedo il Consiglio comunale, quello odierno è stato il più bello. Un progetto che abbiamo fortemente voluto e uno dei tanti punti del nostro programma elettorale che, in quest’anno e mezzo di mandato, abbiamo realizzato e portato a casa. Le loro idee e le loro richieste vanno di pari passo con l’attività dell’agenda politica e questo ci dà ancora più forza e ci convince, se mai ci fosse bisogno, che siamo sulla strada giusta. Siamo impazienti di trovare sui nostri tavoli le proposte dei piccoli consiglieri elaboreranno per poterci impegnare e riuscire a realizzare qualche loro sogno».

