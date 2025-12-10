I bambini alle Poste per spedire le letterine  

La magia del Natale è arrivata nell’ufficio postale di via Biasi grazie alle letterine indirizzata a Babbo Natale da parte di venti bambini dell’Istituto Comprensivo “via Castiglione”, plesso via Flavio Gioia.

«È stato un momento molto toccante», dice Alessandra Martello, direttrice dell’ufficio postale, «la loro visita ha riempito di gioia il nostro ufficio».

I bambini hanno potuto spedire le proprie letterine attraverso una cassetta dedicata e consegnata al personale delle Poste Italiane. Tra i desideri, oltre a giocatoli, bambole, videogiochi e maglie da calcio, anche un pensiero di solidarietà ai meno fortunati nel mondo.

