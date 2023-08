I bambini alla scoperta della protezione civile 

Sono aperte le iscrizioni per il campo scuola “anch’io sono la protezione civile”. Le attività, organizzate dalla Prociv Serrenti, si svolgeranno dal 21 al 27 agosto negli spazi della Casa in ladiri in via Santa Barbara; tantissime le lezioni pensate per i bambini dai 10 ai 13 anni.

«Tutti i giorni ci sarà una lezione con un tema diverso», spiega il presidente della Prociv Serrenti, Silvano Pasci: «Una sarà fatta in collaborazione con il Corpo forestale. Faremo vedere ai bambini i mezzi antincendio e li porteremo nel territorio di Serrenti. Un’altra sarà tenuta dalla polizia postale sui rischi di internet e i problemi legati all’uso del telefonino e una incentrata sull’uso della plastica e il rispetto dell’ambiente».

Per richiedere i moduli o per informazioni è possibile contattare l’associazione al numero 347/8289603. «Credo che si debba cominciare a sensibilizzare i bambini da questa età – conclude Pasci – perché difficilmente riusciamo a coinvolgere i ragazzi più grandi. I campi scuola sono importanti per un ricambio generazionale: diversi ragazzi che hanno iniziato a frequentare i campi scuola ora si stanno avvicinando al volontariato».

