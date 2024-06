I bambini a lezione di emergenza 

La sicurezza e la capacità di reagire alle emergenze si inizia ad imparare già in tenerissima età. Ne hanno dato dimostrazione avant’ieri i bambini dell’asilo Cucciolandia di via Umbria con l’iniziativa “La sicurezza è un dono”: l’associazione San Nicola di Narcao ha compiuto una prova di intervento su un genitore che si è prestato alla simulazione e i bambini (alcuni già abili con i rudimenti base dei telefonini) hanno potuto imparare cosa fare in caso di emergenza: chiamare il numero unico 112. La simulazione è stata completata con l’arrivo di un’ambulanza (che gli scolaretti hanno potuto visitare) e di una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile. La coop San Nicola ha infine donato alla scuola un defibrillatore disponibile anche per emergenze che possono capitare in zona. «È stata preziosa – sottolinea la responsabile dell’asilo Monica Cani – la disponibilità della famiglie per questa importante giornata didattica e di formazione». (a. s.)

