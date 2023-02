I balneari sardi: «Basta incognite,  dateci un futuro»  

Intanto i balneari restano col fiato sospeso, stufi di non sapere cosa li aspetti, pur temendo il peggio. «Non credo che ci sia un’estate a rischio», è il parere del docente di Navigazione all’Università di Cagliari, Massimiliano Piras. «Che tutte le proroghe siano illegittime l’ha confermato anche il Consiglio di Stato e questo Milleproroghe estende ulteriormente i tempi. D’altra parte considererei un problema che potrebbe porsi, visto che in Sardegna spetta alla Regione fare le gare: se si vuole evitare che alla scadenza del 2024 o 2025 tutto crolli, sarebbe opportuno che si cominci a lavorare di già alle gare, tenendo conto di salvaguardare le esigenze legittime che saranno individuate». D’altra parte, osserva il docente, «chi sa fare il suo mestiere», come tanti imprenditori balneari, «non avranno nulla da temere da queste gare: non ritengo così probabile un assalto delle multinazionali alle spiagge sarde, anche se i bandi potranno essere formulati tenendo conto di salvaguardare le realtà sarde». Un modo per affrontare i “giganti” stranieri potrebbe essere anche quello di fare “sistema”, una delle ipotesi sostenute per far forza alle piccole imprese dell’Isola e a cui Piras fa riferimento in uno dei suoi studi.

In vigore il Milleproroghe, emanato dal Governo, approvato dalle Camere e firmato dal Quirinale, i problemi non finiscono. E a sottolinearli è il richiamo al Governo del presidente Sergio Mattarella che, in una lettera ai presidenti delle Camere e alla premier, ha evidenziato «i profili di incompatibilità» delle norme «con il diritto europeo e con le decisioni giurisdizionali», riferendosi al rischio di una procedura d'infrazione e alle sentenze sulle concessioni balneari da parte del Consiglio di Stato. Un richiamo «di cui il Governo terrà conto», avviando una mediazione con gli alleati, ritenendo «unica via praticabile quella di mantenere solo la proroga secca di un anno».

In ballo c’è il futuro di cinquemila famiglie sarde che vivono di sole e mare. Sono loro i balneari, al centro di una vertenza passata già sul tavolo di diversi governi, compreso quello Meloni che l’ha chiusa (si fa per dire) con una proroga di un altro anno, l’ennesimo rinvio per salvare il settore dalla direttiva Bolkestein 2006 e scongiurare il pericolo di azzerare le concessioni in riva al mare di migliaia di imprese. Nulla dunque cambierà fino al 31 dicembre 2024 ma, in attesa che la riforma decolli, dando spazio alla concorrenza su cui fa leva la normativa europea, all’orizzonte spuntano tante nubi che minacciano un comparto che regala all’economia isolana una bella fetta di fatturato (circa 100 milioni complessivi) e posti di lavoro, con oltre tremila addetti stagionali.

In ballo c’è il futuro di cinquemila famiglie sarde che vivono di sole e mare. Sono loro i balneari, al centro di una vertenza passata già sul tavolo di diversi governi, compreso quello Meloni che l’ha chiusa (si fa per dire) con una proroga di un altro anno, l’ennesimo rinvio per salvare il settore dalla direttiva Bolkestein 2006 e scongiurare il pericolo di azzerare le concessioni in riva al mare di migliaia di imprese. Nulla dunque cambierà fino al 31 dicembre 2024 ma, in attesa che la riforma decolli, dando spazio alla concorrenza su cui fa leva la normativa europea, all’orizzonte spuntano tante nubi che minacciano un comparto che regala all’economia isolana una bella fetta di fatturato (circa 100 milioni complessivi) e posti di lavoro, con oltre tremila addetti stagionali.

I nodi da sciogliere

In vigore il Milleproroghe, emanato dal Governo, approvato dalle Camere e firmato dal Quirinale, i problemi non finiscono. E a sottolinearli è il richiamo al Governo del presidente Sergio Mattarella che, in una lettera ai presidenti delle Camere e alla premier, ha evidenziato «i profili di incompatibilità» delle norme «con il diritto europeo e con le decisioni giurisdizionali», riferendosi al rischio di una procedura d'infrazione e alle sentenze sulle concessioni balneari da parte del Consiglio di Stato. Un richiamo «di cui il Governo terrà conto», avviando una mediazione con gli alleati, ritenendo «unica via praticabile quella di mantenere solo la proroga secca di un anno».

L’esperto: fare sistema

Intanto i balneari restano col fiato sospeso, stufi di non sapere cosa li aspetti, pur temendo il peggio. «Non credo che ci sia un’estate a rischio», è il parere del docente di Navigazione all’Università di Cagliari, Massimiliano Piras. «Che tutte le proroghe siano illegittime l’ha confermato anche il Consiglio di Stato e questo Milleproroghe estende ulteriormente i tempi. D’altra parte considererei un problema che potrebbe porsi, visto che in Sardegna spetta alla Regione fare le gare: se si vuole evitare che alla scadenza del 2024 o 2025 tutto crolli, sarebbe opportuno che si cominci a lavorare di già alle gare, tenendo conto di salvaguardare le esigenze legittime che saranno individuate». D’altra parte, osserva il docente, «chi sa fare il suo mestiere», come tanti imprenditori balneari, «non avranno nulla da temere da queste gare: non ritengo così probabile un assalto delle multinazionali alle spiagge sarde, anche se i bandi potranno essere formulati tenendo conto di salvaguardare le realtà sarde». Un modo per affrontare i “giganti” stranieri potrebbe essere anche quello di fare “sistema”, una delle ipotesi sostenute per far forza alle piccole imprese dell’Isola e a cui Piras fa riferimento in uno dei suoi studi.

Le associazioni

I balneari sardi aupsicano che si arrivi al più presto a una soluzione definitiva e chiara. «Con il blocco dei bandi dei Comuni si fermeranno le velleità dei signori interessati a svendere le stupende coste della Sardegna», spiega Claudio Maurelli, presidente di Federbalneari, «nel mentre continua il nostro impegno per salvare le piccole famiglie sarde che non meritano questo trattamento». Il vicepresidente nazionale del Sib-Confcommercio, Alberto Bertolotti dice: «Apprezziamo e condividiamo il monito del presidente Mattarella per una riforma che coniughi l'esigenza di una maggiore concorrenza con la tutela dei diritti dei balneari: è quello che abbiamo sempre chiesto e ribadito anche recentemente. Ma è indispensabile una discussione seria e non strumentale sui problemi dei balneari italiani: è giunta l’ora di decidere, noi vogliamo fare gli imprenditori a tempo pieno, invece viviamo nell’incertezza, con norme che cambiano continuamente. Come possiamo fare investimenti sapendo che la concessione può scadere?». Persistere con rinvii, è il parere di Antonello Moi, Fiba-Confesercenti, «non è la soluzione, anzi incentiva la precarietà delle aziende turistiche. Posso solo esprimere il disappunto sul classico e persistente modus operandi del centrodestra che non riesce ad accordarsi per mettere mano in via definitiva a una legge di settore che possa porre fine alla diatriba con l’Europa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata