«I bagnini scappano da Piscinas» 

C’era una volta il bagnino innamorato della spiaggia di Piscinas, faceva a gara con i colleghi per conquistare la torretta per tutta la stagione balneare. Ora quel paradiso terrestre non lo attira più: in quindici giorni sono state dodici le canotte arancioni che si sono alternate proprio a Piscinas: massimo dieci giorni di lavoro da baywatch nel servizio di salvamento a mare e poi contratto rescisso. E qui non c’entra la penuria nazionale dei bagnini, a scoraggiare è la vita da pendolare, per giunta in una strada sterrata che distrugge le auto, dove non c’è un alloggio perché quel tratto di mare è lontano dai villaggi turistici. A incoraggiare i ragazzi non è bastato l’aumento dello stipendio netto di 1.600 euro al mese, rispetto ai 1.400 dei compagni di squadra delle altre località sul litorale di Arbus.

I bagnini

Il progetto di salvamento del Comune è partito a metà giugno con diciassette bagnini, due per ogni postazione, tutti i giorni dalle 10 alle 19. I problemi sono sorti a Piscinas: un viavai di personale, non più due, ma solo uno a vigilare sulla spiaggia. A raccontarlo è il gestore del servizio, Alessio Mattana, che ammette le difficoltà. «I problemi - spiega Mattana - sono diversi. Intanto trovare i bagnini non è più semplice come lo era in passato. Molti sono giovanissimi, non hanno un lavoro e neppure la macchina per raggiungere la spiaggia. Spesso sono accompagnati dai genitori. Impossibile continuare per tutta l’estate. Ho provato a cercare un alloggio, è stato inutile, Piscinas è lontana dai villaggi turistici. Ho aumentato lo stipendio di 200 euro per equilibrare i costi da sostenere in una sede distante da casa. Non è bastato». Ricorda che la causa è anche la strada dissestata. «Un tratto sterrato, con dislivelli ad occhio nudo invisibili che hanno provocato incidenti con danni alle auto. È stato necessario l’intervento di meccanici per liberare il tragitto».

La strada

È una storia infinita quella del tragitto sterrato di 6 chilometri Ingurtosu-Piscinas, il vecchio passaggio del trenino che trasportava il materiale della miniera al mare. «Premetto- dice il sindaco, Paolo Salis - che in questa stagione siamo intervenuti due volte per sistemarla. Il traffico intenso riporta alla luce in pochi giorni le solite criticità, polvere tanta e dislivelli ancor di più. Non dimentichiamo che si tratta di un percorso realizzato con lastre di granito. Chiusa la miniera e parcheggiato il trenino sulla sabbia, le lastre ci sono ancora, ed è l’unico motivo per cui la Soprintendenza insiste per un asfalto ecologico che copre il marmo ma non lo distrugge». Salis ricorda che «negli ultimi vent’anni sono stati spesi oltre due milioni di euro, ora sepolti fra il granito e la ghiaia che non impedisce l’affondamento delle ruote sul pavimento. Al momento, per quanto strano possa apparire, ai turisti piace. Ricevo tanti messaggi d’invito a lasciare la strada com’è giusto che sia in una zona che deve restare lontana dal cemento e dal catrame».

L’aiuto

«Nessuno - dice il coordinatore del servizio di salvamento, Matteo Melis - nega la bellezza di Piscinas. Il fatto è che è tanto bella quanto difficile da raggiungere per noi ragazzi, per la maggior parte senza lavoro e senza macchina. Le altre spiagge sono più ambite perché c’è chi vive nella casa al mare dei genitori e c’è chi viene ospitato dai parenti. Problema comunque risolto, mercoledì prenderanno servizio due bagnini che arrivano da Roma».