I bagnini prendono servizio tra un mese 

Otto postazioni, anziché sette come consuetudine. «Ma stiamo valutando l’opportunità di istituirne anche altre a luglio e agosto», si affretta a precisare il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu. L’incremento di torrette lungo i 17 chilometri di litorale, con diverse spiagge candidate alla Bandiera blu, non è l’unica novità del servizio di salvamento a mare che verrà inaugurato il 15 giugno, con 15 giorni d’anticipo rispetto al passato. Tutte confermate le sedi degli anni precedenti, con le postazioni dei bagnini che raddoppiano sulla spiaggia di San Gemiliano. La conferma del potenziamento del servizio è arrivata durante l’ultima seduta della Giunta comunale, dove l’illustrazione del progetto è stata curata dall’assessore alla Protezione civile, Fausto Mascia.

La mappa

L’attività di salvamento a mare si disloca in otto tratti del litorale: Capannina e San Gemiliano, con doppia postazione, Cea, Il Golfetto, Foxi Lioni e S’Orologiu. Le attività verranno assicurate con servizio giornaliero dalle 9 alle 19 e il presidio degli arenili sarà garantito tramite 8 postazioni di salvamento, regolarmente nel rispetto dell’ordinanza marittimo-balneare. Sarà inoltre prevista la fornitura di alcuni pattini di salvamento in modo da garantire un’unità natante per ogni postazione. «L’attivazione del servizio - dice il primo cittadino - è essenziale per salvaguardare la sicurezza dei bagnanti, compito per il quale la norma assegna un ruolo essenziale agli enti locali. Il mancato intervento comporterebbe intanto un rischio elevato per gli avventori degli arenili, oltre che profili di responsabilità a carico dell’ente ai vari livelli». Dunque, prevenire è meglio che curare e siccome l’affluenza in spiaggia aumenta già dai primi di giugno, il Comune non vuole farsi trovare impreparato alla stagione.

Servizio completo

Nelle spiagge non coperte dal servizio pubblico, il controllo compete ai bagnini degli stabilimenti privati insediati lungo il litorale. Negli ultimi anni l’attività di salvamento a mare è stata curata dall’associazione di protezione civile Alpherat Regulus di Paolo e Alessio Tedone. Come di consueto il Comune affiderà il servizio a operatori del settore, preferibilmente mediante coinvolgimento di associazioni di volontariato impegnate nel settore della pubblica amministrazione, attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo.