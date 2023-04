«I bagnini ci sono, bisogna pagarli»  

Con la sua esperienza, precisa alcuni aspetti sulla presunta carenza in estate dei bagnini, allarme lanciato pochi giorni fa da Anna Marcello, direttrice del Salvamento a mare di Oristano («Ne occorrono tra 50 e 60 e purtroppo tanti sardi preferiscono fare le stagione in riviere italiane, meglio remunerate»).

«I bagnini nelle coste oristanesi non mancano e sono pure bravi». Non ha dubbi, Gianluca Palmas, alias Luca Sestri, decano dei guarda-spiaggia sardi che in 30 anni di carriera ha salvato tante vite e conquistato riconoscimenti per il suo impegno professionale nelle spiagge isolane. Salvando vite ma anche criticando chi non rispetta le spiagge lasciando rifiuti e cicche di sigaretta.

Il contratto nazionale

Con la sua esperienza, precisa alcuni aspetti sulla presunta carenza in estate dei bagnini, allarme lanciato pochi giorni fa da Anna Marcello, direttrice del Salvamento a mare di Oristano («Ne occorrono tra 50 e 60 e purtroppo tanti sardi preferiscono fare le stagione in riviere italiane, meglio remunerate»).

«Difficilmente i sardi emigrano verso lidi extra-isolani alla ricerca di stipendi maggiori, anzi l’Isola è meta proprio di professionisti provenienti dalle altre regioni». Anche perché esiste un contratto collettivo nazionale del lavoro che «regolamenta gli stipendi, quindi si percepisce lo stesso compenso sia a Forte dei Marmi che S’Archittu», aggiunge.

Le note dolenti

«Purtroppo però non tutti applicano il contratto, qualcuno fa il furbo e addirittura fa figurare rimborsi spese al posto della mensilità, oppure omette di pagare i contributi, come accade in tutte le categorie lavorative. Poi ci sono lungaggini burocratiche che rallentano i meccanismi di assunzione, una dispersione di risorse in tanti rivoli, e c’è chi ne approfitta», sottolinea Sestri.

Chi è

Nato e cresciuto a Ghilarza, Luca Sestri vive da tempo a Genova ma ogni inizio estate si trasferisce in Sardegna per partecipare al salvamento a mare. Cinque anni fa si meritò la ribalta nazionale dopo aver postato un video durante il quale, armato di megafono, criticava alcuni turisti che avevano lasciato le cicche di sigaretta in spiaggia. Critica che gli valse anche una medaglia d’oro della Federazione italiana nuoto. Non solo, ha inanellato una lunga serie di attestati di stima dalla gente e diversi premi, non ultimo anche quello per aver salvato sei persone, tra cui due bimbe di 4 e due anni e mezzo che erano in balia delle onde nel mare di Santa Teresa di Gallura. «Il mare è di tutti, è madre natura che ci accoglie quindi va rispettato», questo ripete ogni mattina quando arriva in spiaggia con il suo megafono.

