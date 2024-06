I bagnini? Arrivano a luglio 

Tre salvataggi nella spiaggia di Masua in meno di un mese. Sul litorale di Iglesias la sicurezza dei bagnanti è garantita fino a questo momento solo dal personale dello stabilimento Warung Beach e si attendono i rinforzi del servizio comunale che partirà dal prossimo luglio.

Sul posto

Il molo di Masua è una calamita per chi desidera tuffarsi nello specchio d’acqua prospiciente e proprio da qui nascono i primi due incidenti ai danni di due adolescenti: nel primo caso un 14enne di Gonnesa, nel secondo un 13enne di Decimomannu. Mentre sabato un 16enne di Uta ha azzardato una nuotata nonostante la bandiera esposta indicasse il pericolo di balneazione. Provvidenziale in tutte le circostanze l’intervento dei guardia-spiagge: «Ci mettiamo a disposizione dei bagnanti, nonostante non ci competa il totale controllo di tutto lo specchio d’acqua – racconta il titolare del Warung Beach, Matteo Galzerino –. A spingerci è il senso civico, assistiamo tutti anche con delle medicazioni che, non posso nascondere, a volte comportano delle importanti spese per l’acquisto dei prodotti». Lo stabilimento è costantemente in contatto con la capitaneria che coordina gli interventi. «Ora attendiamo trepidanti l’avvio del servizio di salvataggio previsto dal Comune – prosegue Galzerino – in modo da poterci coordinare al meglio con i loro bagnini».

I rischi

Il servizio partirà il prossimo primo luglio e prevede l’impiego di una dozzina di bagnini dislocati in vari arenili che, però, poco possono fare per impedire i pericolosi tuffi dal molo di Masua: «In tutte le circostanze parliamo di minorenni – spiega l’assessore alla Protezione civile Francesco Melis –, si tratta pertanto di una problema di vigilanza dei propri figli da parte dei genitori». La spiaggia di Masua è attualmente ancora limitata dalle transenne che preservano l’area sottostante al costone roccioso dal rischio di caduta massi. Nonostante la superficie interessata sia di appartenenza demaniale, il Comune di Iglesias si è impegnato per la messa in sicurezza: «A breve partiranno i lavori», conclude Melis.

