I baby vandali pagano i danni 

Hanno fatto ammenda e rimediato ai propri errori. I baby vandali erano stati immortalati dalle telecamere mentre coprivano di vernice gli spogliatoi dei campi da tennis del parco comunale sul tetto della scuola, distruggevano i serbatoi per la riserva d’acqua, sradicavano cancelli, calpestavano aiuole, rompevano vetri e piegavano insegne pubblicitarie. Davanti al sindaco, Giorgio Zucca, gli adolescenti hanno chiesto scusa e si sono detti pronti a rimediare. I lavori, però, dovevano essere effettuati da personale qualificato che è stato pagato con i loro risparmi.

Le scuse

Alla fine dello scorso anno, i ragazzi con le loro famiglie si erano presentati in Comune, invitati dal primo cittadino. «Abbiamo visionato i filmati delle telecamere nei punti dove sono state danneggiate strutture che fanno parte del patrimonio pubblico. Ragazzi, l’avete fatto voi. Una cosa gravissima. Ora dovete rimediare. Scegliete: o rimettete tutto apposto oppure devo denunciarvi alle autorità», ha detto loro Zucca. Mortificati, i ragazzini, nemmeno imputabili penalmente vista l’età, si sono mostrati pentiti per quanto fatto, probabilmente non si erano resi conto della gravità dei gesti compiuti né del pericolo che hanno corso salendo sui tetti dell’edificio scolastico e degli spogliatoi del campetto sportivo. Qualcuno di loro è stato segnalato ai servizi sociali. La responsabilità è ricaduta sui genitori che si sono resi subito disponibili a contattare operai specializzati e pagare di tasca il lavoro di tinteggiatura del caseggiato imbrattato con la bomboletta spray, l’idraulico per riparare l’impianto, oltre al conto per la sostituzione dei vetri rotti e il ripristino delle facciate.

Videosorveglianza

Gli atti vandalici nella cittadina delle terme imperversano da un pezzo, il primo risale a novembre del 2021, quando fu decapitata la statua di Emilio Lussu in pieno centro storico. Da allora un susseguirsi di incursioni devastatrici, stavolta filmati dalle telecamere. «Quando abbiamo installato gli occhi elettronici la scelta dei punti fu dettata dalla frequenza di atti vandalici – ricorda l’ex vice sindaco, ora capogruppo di minoranza, Ercole Melis –. I fatti ci hanno dato ragione. Fine dell’impunità. Ben vengano le testimonianze e le punizioni».