I baby rossoblù avanzano  Sconfitta solo l’Under 16 

È stato un altro weekend tutto sommato positivo per il settore giovanile rossoblù. La Primavera ha ottenuto un pareggio in trasferta, per 1-1, con il Bologna. La squadra di Pisacane, dopo aver sbloccato il punteggio in chiusura di primo tempo con Achour – sempre più trascinatore con i suoi 5 centri in campionato –, si è fatta raggiungere in avvio di ripresa da Ebone, su calcio di rigore. Per i baby rossoblù resta addirittura il rammarico di non aver sfruttato, soprattutto nel secondo tempo, le tante occasioni create. Ma è un punto che, comunque, muove la classifica e che consente alla squadra di Pisacane di rimanere a due lunghezze dai playoff.

Under 18 e 17

A brillare non è solo la Primavera ma anche l’Under 18 di Bellucci, nel girone B del campionato nazionale. Ieri ha battuto in rimonta la Sampdoria per 2-1 grazie alle reti di Trepy (al 57’) e Grandu (al 72’). Un successo che proietta la formazione sarda nelle zone nobili della classifica, a quota 27 punti. Bene anche l’Under 17 di Testoni (campionato nazionale, girone B) che ha strappato un ottimo pareggio nei minuti finali con il Venezia (3-3), dopo un primo tempo chiuso con gli ospiti in vantaggio per 2-0. Le reti, nella ripresa, di Saddi (al 74’ e al 95’) e di Smeraldi (all’89’). Dopo un inizio di campionato difficile, ora l’Under 17 ha inanellato un filotto di sei risultati consecutivi, con due vittorie fondamentali contro Inter e Lecco che navigano nella parte alta della classifica.

Under 16

Si registra una sola sconfitta, quella del Cagliari Under 16, che dopo la bella vittoria ottenuta lo scorso turno in casa dell’Hellas Verona (5-2), ha perso ieri 3-0 con il Lecco. Gli allievi nazionali sono attualmente ottavi in classifica, con 20 punti totali. Ha fatto decisamente meglio l’Under 15 che ha sfidato sempre il Lecco e lo ha travolto 3-0 con le reti di Pibiri (doppietta) e di Dau. I giovanissimi nazionali salgono così a 19 punti, nel limbo della classifica del girone B.