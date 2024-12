I baby detenuti a lezione dagli chef 

Dietro le alte e gialle mura del carcere minorile di Su Petzu Mannu, c’è un giorno in cui i confini si dissolvono e convivialità e affetto prendono il sopravvento. È la Giornata Solidale, una tradizione di fine anno che trasforma il carcere in un luogo di condivisione, sorrisi e speranza. Quest’anno, ancora una volta, l’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra la direzione e la Fondazione Carlo Enrico Giulini e soprattutto con il supporto di alcuni tra i più rinomati chef della Sardegna.

Insieme

Ieri in una giornata che ha regalato qualche raggio di sole, due mondi all’apparenza lontani – quello della cucina e quello della giustizia minorile – si sono incontrati in un campo da calcio e intorno ai fornelli. I ragazzi dell’Istituto si sono sfidati sportivamente con la squadra dei cuochi, mentre profumi di piatti sardi preparati con maestria hanno inondato l’aria. Al “terzo tempo”, il momento conviviale conclusivo, tutto ha trovato un senso più profondo: il cibo servito ha saputo raccontare storie di riscatto, di speranza e di inclusione.

Gli chef, provenienti da ogni angolo dell’Isola – da Mamoiada a Calasetta, da Sassari a Cagliari – non hanno solo cucinato, ma hanno portato con loro sensibilità, esperienza e un messaggio di solidarietà e speranza concreti. Guidati da William Pitzalis, chef del Cagliari Calcio e presidente dell’Accademia del Buon Gusto, i cuochi hanno condiviso la loro arte con i ragazzi, dimostrando che la passione e l’impegno possono diventare ponti per il futuro.

I canti del coro

Non è mancata la musica dei Tenores di Neoneli, le cui voci ancestrali hanno regalato ai ragazzi, - «momentaneamente ospiti del carcere», ha sottolineato il coro -, i canti della tradizione sarda, creando un’atmosfera di comunità e appartenenza. Presente anche la senatrice Sabrina Licheri che ha voluto donare a ognuno di loro un libro sulla Costituzione Italiana. Mentre il giornalista Luca Telese, ha esortato i giovani a «coltivare l’intelligenza e inseguire sogni e speranze», ricordando che nessun percorso è mai davvero segnato, perché «dietro ogni caduta c’è sempre spazio per una seconda possibilità».

La direttrice

«È una giornata che i ragazzi aspettano con ansia», racconta Marilla Baire, direttrice dell’istituto minorile. «Quando vediamo i loro sorrisi e la loro partecipazione, anche noi operatori ci sentiamo felici». La presidente della Fondazione Carlo Enrico Giulini, Ilaria Nardi, ha sottolineato l’incredibile disponibilità degli chef che, rinunciando a ore di lavoro e riposo, hanno viaggiato per chilometri per esserci, offrendo un esempio concreto di generosità. William Pitzalis ha concluso con una riflessione: «La felicità che si respira oggi è contagiosa. Questi momenti lasciano ricordi indelebili, sia per noi che per i ragazzi».

