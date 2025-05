I baby campioni di sanda tornano sul ring 

Nuova avventura per l’associazione sportiva sestese Asd Sardinia Sanda Team. I giovani atleti di questa disciplina cinese ancora meno nota rispetto ad altre si preparano a partire per Budoni, dal 30 maggio al 2 giugno, per il prossimo Festival delle Arti Marziali, al Pedra e Cupa Camping Village, dove saranno guidati dal loro maestro Ivan Soro. Presenti insieme a lui diversi maestri con tante discipline diverse: Aldo Rodriguez Navas con la Muay Thai, Claudio Aberton con MMA o Mixed Martial Arts, tradotto Arti Marziali Miste, Luciano Cau, anche lui sestese, con la Kickboxing, e Carlo Erriu con la difesa personale. Un’occasione per avvicinarsi alle arti marziali, una nuova esperienza per i ragazzi di Sestu e per l’Asd Sardinia Sanda Team che tra i suoi iscritti conta anche molti giovanissimi. Tra questi Riccardo Colombo, che a 11 anni nei recenti campionati mondiali CKA di Perugia ha conquistato l’oro della sua categoria.

