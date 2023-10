I 70 anni di Paulo Roberto Falcao l’ottavo re di Roma prima di Totti 

Roma. Onore a Francesco Totti, eterno simbolo della AS Roma, ma il titolo di ottavo Re di Roma non spetta a lui. Fu dato infatti, assieme al soprannome di Divino, a Paulo Roberto Falcao, 70 anni oggi, centrocampista brasiliano che sbarcò nella capitale, per la felicità anche della cattolicissima mamma Azise nell’estate del 1980, arroventata dal primo scandalo del calcioscommesse. Il popolo giallorosso aspettava Zico, perché non era un mistero che il presidente Dino Viola puntasse al fuoriclasse del Flamengo idolo di Rio, e invece arrivò questo giocatore che in quel momento non smuoveva i cuori romanisti ma che in patria aveva trascinato per tre volte al titolo nazionale l’Internacional di Porto Alegre con cui aveva vinto anche cinque campionati regionali (Rio Grande do Sul).

Colpo di fulmine

Bastò vedere Falcao in campo con la maglia della Roma e i tifosi della “Magica” si innamorarono subito. Quel giocatore con la maglia n. 5, infatti, smistava il pallone di prima, non aveva paura dei contrasti, si smarcava con facilità perché correva di continuo, non tentava mai giocate a effetto o dribbling, raramente si esibiva nei colpi di tacco ma quando lo faceva era pura magia, come quando, mandò in gol Pruzzo. Anche per questo, e per aver trasformato la “Rometta” facendola diventare una squadra da scudetto, uno vinto e un altro (quello del gol annullato a Turone) ancora rimpianto, la passione della gente della Roma per Falcao non è mai venuta meno. Al Divino è stato perdonato pure il fatto che non abbia voluto tirare il rigore nella finale di Coppa dei Campioni persa dal dischetto, a Roma, contro il Liverpool. «Avevo i crampi, e poi io non sono mai stato un rigorista», spiegò.

