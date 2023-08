I 650 centenari di Sardegna fenomeno mondiale 

I loro volti, immortalati da Oliviero Toscani, hanno fatto il giro del mondo. Le loro vite sono diventate oggetto di studi e documentari, convegni ed eventi, il prossimo dei quali si terrà a Porto Cervo il 31 agosto, organizzato dal Consorzio Costa Smeralda. Ma la loro longevità resta e, forse resterà, un mistero, al di là delle spiegazioni degli esperti su un fenomeno che ha pochi eguali sul pianeta. Stiamo parlando dei centenari della Sardegna, circa 650 su un milione e mezzo di abitanti. E in particolare della parte che ne ospita di più tra Ogliastra e Barbagia, entrata di diritto nelle “zone blu”, aree in cui la speranza di vita è molto più alta della media mondiale. Il top? Arzana, Perdasdefogu e Villagrande.

Gli studi

Il concetto è nato nel 2004, quando Gianni Pes, medico e professore associato presso il Dipartimento di Medicina, chirurgia e farmacia dell’Università di Sassari, e il demografo belga Michel Poulain hanno pubblicato il loro studio sulla longevità umana sulla rivista specializzata Experimental Gerontology. «La scoperta fu casuale: all’epoca ero epidemiologo, e studiando i dati sulla mortalità mi resi conto che quella ogliastrina era la più bassa dell’Isola, di gran lunga più bassa di quella italiana», dice Pes, fondatore della “blue zone” e presente la settimana prossima a Porto Cervo al “Longevity fest” – organizzato dal registra ogliastrino Pietro Mereu – con Craig Wilcox, gerontologo e massimo esperto della longevità dell’isola giapponese di Okinawa (altra zona blu del mondo insieme alla penisola di Nicoya, Costa Rica, e all’isola greca di Icaria, più la comunità di Loma Linda, California, aggiunta all’elenco dall’americano Dan Buettner) e il ricercatore Giovanni Scapagnini.

Sul campo

«Per verificare perché la gente morisse meno dovevo trovare le persone in età più avanzata, e lì venne fuori la straordinaria percentuale dei centenari concentrati nell’Ogliastra montuosa e in parte in Barbagia, tra i comuni di Urzulei, Arzana, Talana, Baunei, Villagrande Strisaili e Seulo. Quando presentai la ricerca a Montpellier, in Francia, nel 1999, i colleghi non credevano alla veridicità dei numeri, a partire da Poulain, che poi venne in Sardegna con me per verificarli». Dovendo ricredersi e contribuendo, poi, allo studio demografico che portò alla nascita della “blue zone”.

Dati inconfutabili

«Ma il dato che colpisce di più è il rapporto tra uomini e donne, che, si sa, campano più a lungo: se in media nel resto della Sardegna e in Italia ci sono quattro centenarie per un centenario, un rapporto che a Okinawa è di 10 a uno, in Ogliastra è alla pari, uno a uno».

«A parer mio, lo stile di vita incide di più», spiega Gianni Pes, sassarese di nascita, cresciuto tra Tempio Pausania e Arzachena. «L’attività fisica, la dieta autoprodotta, a base di latte e formaggi e in parte carne, e la comunità unita, in una zona dedita alla pastorizia, dove gli uomini percorrevano trenta chilometri al giorno per pascolare le pecore e le donne erano costrette a sopperire all’assenza dei maschi facendo lavori anche pesanti - è la tesi del genetista - sembrerebbero davvero decisivi».

Salubrità

Anche l’inquinamento ha il suo perché. «L’Ogliastra è la provincia col più basso tasso di emissioni di CO2 nell’atmosfera in Italia», sottolinea il professore gallurese. «Quanto all’insularità delle zone blu, così chiamate perché sulla mappa le segnavo con un pennarello blu», svela concludendo, <essere isolati permette di mantenere a lungo le tradizioni, anche alimentari».

