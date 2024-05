I 60 anni dell’asilo con i bimbi di allora 

C'erano i bambini della scuola dell’infanzia Santa Teresa del Bambin Gesù, con le magliette fucsia (come il colore delle rose della Santa) e gialle come il sole. Si sono ritrovati all’oratorio della Ferrini in via Porcu, con i genitori, per festeggiare i sessant’anni dell’asilo di via Diaz. C’erano le suore di Santa Teresa, che di questa scuola, da molti anni, sono l’anima e il cuore. Con loro, tanti ex alunni che, partiti da qui, sono diventati sacerdoti, ingegneri, insegnanti e altro, sempre grati al posto dove hanno mosso i primi passi nella vita. «È bello incontrare nonni e genitori che sono stati da piccoli nella nostra scuola e che oggi portano nipoti e figli», dice suor Erika Cavalleretto, coordinatrice della scuola Santa Teresa del Bambin Gesù. «È sempre commovente per noi incontrare bambini ormai cresciuti che ci salutano per strada o vederli con il grembiule nelle scuole primarie». La prova che in sessant’anni la scuola non ha mai perso brio è nei numeri: ottanta gli iscritti attuali e già il pieno di iscrizioni per il prossimo anno, come dire che qui il calo demografico non è di casa.

La storia dell’istituto

La scuola era stata lasciata alle suore da Elisa Longoni, o meglio come eredità da custodire per accogliere i bambini. «Questa è una festa bellissima»,si dice entusiasta la madre generale dell’Istituto Santa Teresa di Imola suor Rita Alba Sutti, «è da più di 60 anni che siamo qui in questo asilo e siamo grate di avere avuto questo dono».

Ricordi indelebili

Nel cortile addobbato a festa dell’oratorio, tra bolle di sapone e palloncini, ci sono anche gli ex alunni. Come i sacerdoti: don Andrea Secci, parroco di Santa Maria degli Angeli: «Non so perché, ma della scuola ricordo soprattutto la carne macinata, che era buonissima, e ricordo suor Paola, che era enorme e io piccolino, e poi quando facevamo da bravi ci portavano in terrazza». Antonello Piras, parroco del Sacro Cuore: «Ricordo la festa della mamma, io cantavo e mamma piangeva». Maria Murgia e Rita Denotti, entrambe 63 anni, erano compagne di quella classe del 1964: «Era bellissimo: andavamo con il cestino della merenda, e c’era la signorina Elisa che era sempre nella sua stanza e noi cercavamo di sbirciare. E poi c’erano il refettorio, i giochi, le galline, nell’orto della scuola, che erano la gioia dei bambini». Il presidente della Pro loco Stefano Lai è entrato nell’asilo di via Diaz «quando avevo tre anni e di tutto il periodo conservo un bellissimo ricordo». A portare un saluto è arrivato il sindaco Graziano Milia, prima del taglio della torta realizzata da una mamma di un ex alunno, Giulia Murru, proprio come piace a suor Erika, con la nutella e la granella. Per la gioia dei bimbi di oggi e di quelli di ieri .

Le testimonianze

«Sono qui da 13 anni> dice suor Leonarda D’Emilio, che ha festeggiato i 60 anni di vita consacrata, «i bambini mi chiamano nonna e per me sono tutti i miei bambini. La mattina, quando arrivano, se non mi vedono vengono subito a cercarmi e io faccio loro gli scherzi e mi nascondo dietro le porte. Siamo una grande famiglia». La festa continua oggi. Alle 19 in basilica ci sarà la messa presieduta dal parroco di Santo Stefano don Giulio Madeddu (un altro ex alunno), e poi tutti in oratorio.