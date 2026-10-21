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22 ottobre 2026 alle 00:22

I 60 anni della Cineteca per riscoprire “Cainà” 

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Arriva uno dei momenti centrali del programma di eventi messi in campo per i 60 anni della Cineteca Sarda, che non sarà di carattere esclusivamente commemorativo, anzi: la ricostruzione della storia della Cineteca Sarda diventerà l'occasione per interrogarsi sulla trasformazione della funzione delle cineteche e degli archivi audiovisivi. Domani e dopodomani, a Cagliari nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2, a partire dalle 9.30 si terrà il convegno nazionale di studi “Cineteca Sarda e le cineteche italiane: prospettive e futuro”.

La giornata di sabato verrà chiusa all’Auditorium del Conservatorio, alle 20.30, dal cineconcerto “Cainà. L’isola e il continente”, film diretto da Gennaro Righelli (1922) e interpretato da Maria Jacobini, nel ruolo di una giovane donna che vive in un paese della Sardegna e sogna di lasciarsi alle spalle un'esistenza che le sta stretta. Il cineconcerto prese le mosse proprio da un progetto della Cineteca: la pellicola, muta e in bianco e nero, fu ritrovata nel 1990 alla Cineteca di Praga e quel percorso di scoperta e profondo restauro culminò nel novembre del 1995 al Teatro Alfieri di Cagliari, quando “Cainà” venne presentata con le musiche composte da Mauro Palmas, figura di spicco nel panorama della musica mediterranea.

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