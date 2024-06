I 60 anni del gruppo folk San Gemiliano 

Continuano le celebrazioni del gruppo folcloristico San Gemiliano, il più longevo di Sestu, che compie quest’anno sessant’anni. Oggi appuntamento coon “E ci siamo ancora, incontro per una festa”, che si svolgerà a Casa Ofelia, in via Parrocchia 88, dalle 18.30. Parteciperanno tanti ospiti. Ci sarà il regista cinematografico Gianfranco Cabiddu, vincitore del David di Donatello e autore di vari film come “Il figlio di Bakunin” o “Faber in Sardegna”; il maestro di launeddas Luigi Lai, che ha suonato molte volte per il Gruppo; e ancora il presidente della Fondazione “Maria Carta” che organizza tanti eventi di musica in tutta la Sardegna e non solo. Presenti anche Giacomo Serreli, il direttore della rivista di poesia e letteratura S'Ischiglia Gavino Maieli. Infine la musica della cantante folk Federica Olla. Un appuntamento ricco di storia, cultura, musica. Ingresso libero.

