I 5Stelle di Sassari restano con Campus Licheri li sconfessa 

«Il Movimento 5 Stelle non sosterrà più la maggioranza del Comune sassarese». Arriva a tarda sera, firmata da Ettore Licheri, coordinatore regionale dei pentastellati, la pietra tombale sull'accordo Movimento-Civici in corso da tre anni. Parole ratificate dal presidente nazionale Giuseppe Conte e del tutto diverse da quelle pronunciate invece, ieri mattina a Palazzo Ducale in conferenza stampa, dai quattro esponenti dei 5Stelle nella maggioranza che sostiene Nanni Campus, e cioè Maurilio Murru, Laura Useri, Patrizia Zallu e Federico Sias.

«Il M5S di Sassari - avevano affermato - conferma in toto il suo appoggio al sindaco Campus». Aggiungendo che, non essendo cambiati i termini dell'accordo stilato nel 2020, sarebbero rimasti al loro posto. E questo nonostante la recente intesa di Alessandra Todde col Pd e le altre sigle del campo largo, per le Regionali. «Non abbiamo ricevuto nessun ultimatum», avevano dichiarato. Ma la nota di Licheri attacca la giunta sassarese, lodata a più riprese dai quattro: «Ha mancato la prova dei fatti - scrive - scollandosi gradualmente dai problemi dei cittadini». Poi il senatore prende di mira i quattro “ribelli”: «Più volte si è tentato di portare all'attenzione del gruppo consiliare tutte le contraddizioni politiche senza mai raggiungere una sintesi ma solo un esito dilatorio non più accettabile».

Nell'ottica del voto, e di un'affermazione di idee progressiste, continua Licheri, ci vuole «un cambio di passo radicale. È necessario quindi cominciare a lavorare affinché la città possa avere un programma politico ambizioso che risponda ai bisogni dei cittadini e che sia alternativo alla destra». Ecco spiegata l'uscita dei 5stelle «per dedicarsi da subito», conclude, «alla costruzione di un nuovo campo progressista che tracci un solco di discontinuità rispetto a questa giunta». Frasi nette che sembrano preludere all'espulsione dei 4 pentastellati sassaresi.

