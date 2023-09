I 540 laghi collinari non saranno dismessi 

La Sardegna bruciava e circa 540 laghi collinari disseminati nell’Isola, per oltre la metà di proprietà pubblica, rischiavano di essere dismessi. Ma la Regione ha deciso, con un emendamento al Collegato alla Finanziaria, di bloccare la legge 12 del 2007 sino al 31 dicembre del 2024. È la legge che impone restrizioni e misure di sicurezza per i laghi collinari delle nostre campagne, con spese di adeguamento a carico dei proprietari e che risultano difficilmente attuabili per gli imprenditori agricoli e della pubblica amministrazione, che stenta a intervenire nei siti di sua competenza.

È soddisfatta Confagricoltura Sardegna: la dismissione avrebbe fatto venir meno importanti aree di approvvigionamento idrico non solo per gli elicotteri antincendio, che usufruiscono abitualmente di questi invasi, ma anche per irrigare nelle aziende non servite dalle condotte. «E sarebbero stati compromessi ecosistemi che si sono evoluti in più di mezzo secolo: veri e propri serbatoi di biodiversità».

Confagricoltura da anni si mobilita per sollecitare la Regione con proposte di modifica legislativa sui laghi collinari: «Accogliamo con favore la decisione della Regione, ma continuiamo a rimarcare con forza che il nostro obiettivo continuerà a essere quello di una sua modifica sostanziale», dice il presidente di Confagricoltura Sassari e Olbia-Tempio, Stefano Taras.

