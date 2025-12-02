VaiOnline
03 dicembre 2025 alle 00:31

I 50 anni di attività  tra bilanci, analisi e le sfide future 

Mezzo secolo di attività provinciale per la più antica organizzazione di categoria agricola d’Italia. Confagricoltura Oristano festeggia il traguardo organizzando un incontro di livello nazionale, “L’evoluzione del lavoro in agricoltura a 50 anni dalla nascita dell’Unione agricoltori Oristano”, che si terrà venerdì dalle 10 nel Centro di spiritualità “Nostra Signora del Rimedio”, in via Oristano 8 a Donigala.

Un’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte e dello stato di salute del comparto attraverso gli interventi dei rappresentanti di Confagricoltura nazionale e regionale, delle istituzioni laiche e religiose, di studiosi ed esperti. Apriranno l’iniziativa, con i saluti, i presidenti di Confagricoltura Oristano e Sardegna, Tonino Sanna e Stefano Taras.

A introdurre i lavori sul ruolo di Confagricoltura Oristano nello sviluppo del territorio sarà lo storico direttore dell’organizzazione, Mario Andria. Tra gli interventi previsti quello di monsignor Giuseppe Baturi, delegato della Conferenza episcopale sarda; Antonello Podda, dell’Università di Cagliari; Irene Cammarata, dell’Ispettorato nazionale del lavoro; Roberto Caponi, direttore generale Confagricoltura. Concluderà il convegno il presidente nazionale, Massimiliano Giansanti. «Confagricoltura è impegnata da sempre, e oggi più che mai, nella tutela del ruolo che il settore primario svolge nell’economia nazionale ed europea. Ciò vale anche per una regione come la Sardegna, in cui l’agricoltura è un asset fondamentale dal punto di vista economico, sociale e occupazionale», sottolinea Giansanti.

