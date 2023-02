I 50 anni delle chiese di periferia 

C’era da dare risposta, in quegli anni, non solo alla domanda di case e servizi, ma anche alla fede popolare che – nella devozione e nei suoi santi – aveva trovato la forza di superare difficoltà e drammi personali e sociali. Il comprensorio di Is Mirrionis-San Michele divenne, negli anni della ricostruzione, città nella città, una “boom town” dalle mille facce e contraddizioni. I parroci di quegli anni furono tutti “preti di frontiera”, missionari di un terzo mondo che era sotto casa, a poche centinaia di metri dalla Cagliari bene.

Quella città, che seppe risorgere sulle macerie della guerra, conobbe anche il primo flusso di quell’inarrestabile esodo dal centro storico verso anonime, allora sconfinate periferie. Nacquero, in quell’anno, quattro parrocchie che festeggiano il loro Giubileo, oggi unite nel loro cinquantesimo di fondazione: Madonna della Strada a Mulinu Becciu, Medaglia Miracolosa in piazza San Michele, Sant’Eusebio, ai piedi del Colle e San Massimiliano Kolbe in via Cornalias.

Nel cuore della ricostruzione, a trent’anni da quei bombardamenti che la rasero al suolo, anche la Chiesa di Cagliari conobbe il suo “boom” edilizio. Correva l’anno 1973. Era allora arcivescovo Sebastiano Baggio, cardinale che diverrà Prefetto della Congregazione dei Vescovi, uno degli italiani “papabili” nella successione di Paolo VI.

Case, servizi e chiese

Scantinati come catacombe

Le prime comunità, come agli inizi del cristianesimo, si riunivano in scantinati e cantine messi a disposizione da qualche condominio. Furono i primi passi, obbligati e incerti, di tutt’e quattro le nuove parrocchie. Quella di san Massimiliano Kolbe – che sabato festeggia i 50 anni – affidata a don Carlo Follesa, allora giovane prete, poté contare dapprima sulla cappella dei Padri Saveriani quindi in uno scantinato di via Barigadu prima di trasferirsi nella sede di via Sulcis. Ma la chiesa, finalmente completata, poté essere inaugurata solo nel 2001.

Il binario di Auschwitz

Entrare nella chiesa parrocchiale di san Massimiliano Kolbe, intitolata anche a Santa Teresa di Calcutta, ha il significato e l’emozione di un “viaggio nella memoria”. E infatti, non a caso, leggermente si scende dall’ingresso verso il presbiterio: ma basta sollevare lo sguardo perché, dalle ampie finestre, si intraveda la croce che si trova sulla cupola. Al di sotto delle finestre corre un binario in ferro, a ricordare a ferrovia del campo di concentramento di Auschwitz. Singolare e significativo anche l’altare maggiore: è a forma di aratro nel quale sono incastonate 12 pietre memoria di Aushwitz, del muro di Berlino assieme a Colosseo, Colle San Michele, Calvario, Australia, Europa, Americhe, Africa, Asia, Lourdes e Gerusalemme.

