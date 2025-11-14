VaiOnline
Giovanili.
15 novembre 2025 alle 00:31

I 50 anni della Gigi Riva, la società del Mito 

“Chi si diverte non perde mai”. Questo messaggio ancora campeggia nella lavagna appesa al muro della segreteria della società Gigi Riva. Una frase scritta a mano dal professor Enzo Molinas, una delle figure più importanti dello sport sardo e, con Rombo di Tuono e Cenzo Soro, “padri” del Centro addestramento che porta il nome dell’immortale numero 11 rossoblù e della Nazionale italiana.

La società ha raggiunto un traguardo prestigioso: la cinquantesima stagione di attività. L’attuale presidente Daniele Cortis, ospite assieme ad alcuni suoi atleti nella trasmissione “Giovani di Categoria” su Radiolina, non ha voluto svelare tutto il programma ma ha anticipato qualcosa sui festeggiamenti previsti: «Stiamo pensando a eventi che possano celebrare degnamente questo bellissimo traguardo. Con Nicola Riva, che è presidente onorario, stiamo riflettendo su tutta una serie di festeggiamenti dei quali potrebbe far parte, compatibilmente con le esigenze di fine campionato del Cagliari, almeno una giornata di festa all’Unipol Domus. Potremmo invitare le società amiche a festeggiare con noi nel modo migliore, quindi giocando a calcio insieme ai nostri ragazzi».

I valori in questi cinquant’anni di esistenza non sono mai cambiati, c’è lo stesso spirito tanto voluto dal “mito” quando decise di creare questa opportunità da mettere a disposizione dei ragazzi cagliaritani. «Ci saremmo tutti augurati di poterlo festeggiare col presidente», sottolinea Cortis, «purtroppo non è così ma siamo certi che lui da lassù ci guarda e tifa sempre per noi. La formazione del ragazzo inteso come futuro cittadino è il nostro primo obiettivo. Non abbiamo mai voluto fare nessun tipo di selezione tra i ragazzi. Tutti, per volere del presidente e di chi poi l’ha seguito, hanno diritto di giocare e divertirsi e il nostro scopo è cercare di dare loro gratificazione, insegnando a ciascuno a giocare a calcio ma soprattutto a essere una brava persona».

