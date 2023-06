I 50 anni del gruppo folk, Santu Predu da sabato in festa 

Il gruppo folk Santu Predu di Nuoro ha compiuto cinquant'anni e, per avviare i festeggiamenti che dureranno un anno intero, ha organizzato una serie di appuntamenti sabato scorso dal titolo #Zentesantupredina: incontri e racconti fra un rione e il suo gruppo folk. «Un anniversario importante da celebrare nel migliore dei modi per quella che di fatto era ed è ancora una grande famiglia», dice il responsabile Antonio Musina.

Il primo incontro, tenutosi tra piazza Salvatore Satta (dove oggi ha sede l'associazione) e via Chironi, è stato accompagnato da dibattiti, momenti conviviali, musica e balli, donando ad amici e simpatizzanti un momento di confronto anche con i padri fondatori del sodalizio che hanno raccontato la storia dell'associazione. Un gruppo supportato dal rione e nato quasi spontaneamente, da «ragazzi che, invece che fare quotidianamente le solite vasche al corso Garibaldi, si radunavano in piazza del Rosario per sperimentare e crescere insieme», afferma Musina. «È stato anche grazie all'aiuto della parrocchia e dei residenti che si è potuto passare da quel che era un semplice passatempo a un vero e proprio impegno ricco di devozione. Ora vorremmo ortganizzare una serie di iniziative sino a giugno 2024». Una dedizione lunga mezzo secolo, ricca di cambi generazionali e continuità garantita da alcuni componenti storici. Tra gli ospiti del sabato sera Pino e gli anticorpi e il gruppo Ballade Ballade Bois.

RIPRODUZIONE RISERVATA