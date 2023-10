I 50 anni del Collegium Kalaritanum 

Un'eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale, che quest’anno festeggia i 50 anni dalla fondazione. È il Collegium Karalitanum, coro polifonico avviato nel 1973 che oggi è una delle formazioni corali sarde più longeve, nonché quella dall'attività più continua a Cagliari. «È nato perché avevamo tutti la passione per il canto», racconta Ignazio Picciau, presidente dell'associazione (diventata tale nel 1979) e tra le circa 30 persone che fondarono il coro col maestro Fernando Fadda. «All’epoca cantavamo in gruppi folkloristici o ecclesiastici, da amanti della musica, e non ci sembrò vero quando ci contattò il maestro Fadda. Abbiamo fatto le prime prove a Pirri in via San Quintino, poi la voce si è sparsa ed è cominciata la nostra storia diventando un punto fermo di Cagliari». Ora il traguardo dei 50 anni: «La soddisfazione è tanta. Abbiamo iniziato da giovani, senza aver mai studiato musica. Ci abbiamo sempre messo tanto impegno, professionalità e amore per la musica, riuscendo a far combaciare le prove col nostro lavoro».

Il gruppo

A oggi il Collegium Karalitanum ha 26 componenti tra cui 9 soprani, 7 contralti, 3 tenori e 7 bassi, con audizioni aperte per nuovi coristi. Dal 2021 il direttore è il maestro Giorgio Sanna, che già aveva ricoperto il ruolo per una decina d'anni in due precedenti esperienze. «Abbiamo gestito il periodo della pandemia, dove rischiavamo si fermasse tutto, facendo sì che le persone mantenessero il ritmo», spiega. Ripercorrendo la storia, le attività del coro hanno sempre avuto successo: «Siamo stati apripista per altre associazioni, abbiamo creato festival e partecipato a eventi internazionali», ricorda Picciau. «Nostri coristi hanno poi intrapreso la carriera professionale all'Ente Lirico, come Rosy Orani, Alessandra Atzori e le sorelle Abelardi, o direttori come Pio Salotto e Francesco Bianco sono poi diventati docenti al Conservatorio. E ai nostri concerti facciamo sempre il tutto esaurito, con ingresso gratuito».

Le attività

Nel 2023 il Collegium Karalitanum è ripartito a pieno regime con la Misa Criolla di Ariel Ramírez col Gruppo Machapu e altri eventi. Fra i principali il Festival Internazionale Corale Città di Cagliari, che l'associazione organizza da oltre 25 anni portando nel capoluogo gruppi da tutta Europa. Il coro, la cui sala prove è in un locale attiguo alla Parrocchia di Santa Maria del Suffragio, si esibirà a breve: domani alle 19 concerto “Itinerari Musicali” al Palazzo Regio, il 4 novembre concerto a Iglesias e il 25 novembre esibizione a Sant'Eulalia col Complesso Vocale di Nuoro di Franca Floris. Prima di chiudere, a dicembre, con la festa ufficiale dei 50 anni. «Questi concerti accolgono tutto il nostro repertorio, che spazia dai compositori classici alla rielaborazione di brani sardi fino alla tradizione popolare», conclude Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA